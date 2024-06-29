健康網》掏耳朵好酥麻！醫：刺激到「這裡」 大腦興奮了

醫師提醒民眾，掏耳朵時要注意衛生，「避免用力過度或尖銳的工具」，造成耳道受傷；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家都一定有掏過耳朵的經驗，有的人甚至特別愛這種酥麻感。胸腔暨重症專科黃軒引述國外研究表示，當我們在掏耳朵時，這種行為會刺激「耳道內的神經」末梢，進而「觸發大腦」中與快感相關的區域，釋放出多巴胺等令人愉悅的化學物質；他提醒民眾掏耳朵時要注意衛生，避免用力過度或尖銳的工具，造成耳道受傷。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，掏耳朵感到「爽」其實與所謂的「顱內高潮」有關，這是一種比肉體摩擦和撞擊更高層次的快感。這種感覺可以通過觸覺或聽覺引起，「與性無關」，卻能讓大腦產生興奮，使人感到愉悅和放鬆。

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掏耳朵刺激神經 釋放多巴胺

他補充說明，「顱內高潮」這種現象，通常被稱為自發性知覺的，高潮反應（ASMR），它能夠通過輕柔的聲音或輕微的觸碰，觸發大腦中的愉悅感受區域，從而帶來極大的舒適和滿足感；研究顯示，當我們在掏耳朵時，這種行為會刺激「耳道內的神經」末梢，進而「觸發大腦」中與快感相關的區域，「釋放出多巴胺」等令人愉悅的化學物質。

你有沒有掏耳朵時，發現耳朵裡油油的，甚至還有點「流湯」的經驗？他表示，是因為你耳朵裡的「油脂分泌」比較旺盛，這些油脂會把耳屎包起來，讓你的耳屎，變得比較油膩、黏稠，有時甚至會流出來，但別擔心這可不是什麼疾病，根據研究指出，決定耳屎是乾還是油，主要取決於你的「基因」。

●身上帶有AA基因型態的人：呈現乾耳。

●身上帶有GA和GG基因型態的人：呈現油濕的耳。

黃軒表示，大概有10%-20%的人都是天生的「油耳朵」，所以如果你也是油耳朵的一員，別再感到困擾啦！

至於覺得耳朵癢癢？也別急著掏耳朵，他表示，耳朵裡面癢的原因有很多，最常見的就是耳屎的沉積和刺激，這會讓人忍不住想掏一掏耳朵。但你知道嗎，有時候耳朵癢，也可能是疾病的表現，除了耳屎，耳朵癢還可能與耳道感染、皮膚病或過敏反應有關，如果耳朵持續癢，還是建議盡早就醫檢查，以確保耳朵的健康。

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