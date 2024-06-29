健康網》微創白內障超音波乳化手術 醫：無縫合、恢復快

醫師分享微創白內障超音波乳化手術，優點包含術後傷口小、不需縫合、拆線、傷口恢復速度快等；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕白內障是國人相當常見的眼部疾病，如果確診白內障有一定程度的話，一定要開刀才能根治，五福諾貝爾眼科診所主治醫師粘靖旻在臉書粉專「粘靖旻眼科醫師/高雄屏東」發文分享，近年越來越流行的微創白內障超音波乳化手術供民眾參考，其優點包含術後傷口小、不需縫合、拆線、傷口恢復速度快等。

微創白內障超音波乳化手術特點

●手術原理：微創白內障超音波乳化手術，是使用超音波設備來乳化移除白內障，及植入人工水晶體來恢復眼睛的正常視力。手術過程中，會使用超音波設備來乳化並抽吸掉白內障內層組織，從而清除眼睛中的混濁白內障，外層是原有的囊袋，在舊有的囊袋內植入一枚人工水晶體，以恢復眼睛的正常折射功能。

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●手術過程：手術在手術室內進行，先讓患者使用局部麻醉的眼藥水，就不會感到疼痛或不適。然後，在角膜上做出一個微創小切口，接下來，使用超音波設備來分解白內障組織，這個過程就是乳化。乳化後，將分解的組織抽取出來。在白內障組織被清除後，會植入人工水晶體，恢復眼睛的正常功能。大部分患者傷口不需要縫合，也不需要拆線。

●優點：這種手術最大的優點就是微創傷口，因此恢復速度較快；此外，可以明顯改善視力問題，提高生活品質。

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