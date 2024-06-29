健康網》咬合不正一定要矯正嗎？ 醫：評估4要素

醫師指出，咬合不正不一定要矯正，不過較嚴重的情況可能需要治療以改善口腔健康和外貌；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕咬合不正的成因有很多，那已經確定咬合不正了，一定要矯正嗎？答案是不一定！恆悅美學牙醫診所院長張劭伯在粉專「你的好閨蜜 蔡雅藍醫師｜恆悅美學牙醫」分享4個牙齒矯正該評估的因素供民眾參考，其中包含嚴重程度、口腔健康狀況、自信心、個人需求等。

矯正評估4要素

●嚴重程度：張劭伯指出，咬合不正的嚴重程度是是否需要治療的關鍵因素之一。較輕微的咬合問題可能不需要進行矯正，而較嚴重的情況可能需要治療以改善口腔健康和外貌。

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●口腔健康狀況：張劭伯表示，口腔健康是決定是否進行矯正的重要因素之一。有時，牙齒疾病或其他口腔問題需要在進行矯正之前先得到處理。口腔健康狀況良好的患者更容易接受矯正治療。

●外貌和自信心：張劭伯提到，咬合不正可能會影響外貌和自信心，有些人即使咬合問題不嚴重，也可能希望進行矯正以改善他們的笑容和自信心。

●個人需求：張劭伯補充，每個人的需求和期望都不同，一些人可能對咬合不正感到不滿；而另一些人可能可以接受現狀，個人需求和優先順序應該是是否進行治療的決策的一部分。

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