天氣熱爆！小心中風風險 醫：待冷氣房也要注意

整天待在空調空間，同樣要注意脫水風險。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕近期中央氣象署連日發布高溫警訊，多地區氣溫上看36度，熱傷害風險直線飆升。台灣腦中風學會理事長連立明提醒，人體在水分不足的情況下，血液更容易凝固，因此仍可能提高中風的發生機率，且即使待在室內，空調還是會帶走水分，呼籲民眾不論是否外出，都要留心水分補充。

中央氣象署指出，各地天氣仍維持高溫炎熱的型態，中午前後台灣多地區達到橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，呼籲民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害，室內也要保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

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連立明則提到，除了最常見的熱傷害之外，天氣炎熱時，仍有可能出現中風的情況，因為人體更容易散失水分，嚴重時還會造成脫水的情況，此時血液發生凝固的機率也會大大提升，對於本身就具有心血管疾病的民眾格外危險，務必注意補充充足的水分。

此外，連立明指出，即使沒有在戶外活動或大量出汗，只是待在開有空調的室內環境，同樣會因為空調運作而帶走身體的水分、造成脫水的危險，民眾千萬不要覺得自己沒有出汗就不會缺水，反而更要注意隨時補充水分，並避免以含糖飲料替代。

連立民強調，即使本身沒有慢性病或相關風險，一般民眾同樣不能輕忽高溫下缺水而引發中風的可能性，但脆弱族群務必要更加小心，注意自己的身體情況，若有暈眩、無力、步態不穩等情況，就要提高警覺，儘速遠離高溫環境並尋求專業協助。

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