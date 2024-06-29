健康網》吃冰無負擔！ 營養師最推「它」 叭噗冰淇淋也不錯

一般雪酪是將水果冷凍之後，再打成冰沙，不含脂肪和乳製品，因此熱量低、口感清爽，成分單純；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣又濕又熱，這時吃點冰就能解解饞。營養師顏瑜萱於臉書專頁「瑜萱營養師」發文分享如何吃冰品少負擔，冰淇淋最推薦熱量低的雪酪，成分單純，不含脂肪和乳製品；台式（叭噗）和土耳其冰淇淋，熱量比霜淇淋、義/美式冰淇淋低；刨冰則是選擇熱量較低的配料；冰棒仔細閱讀成分表，最單純、最少添加物的就是最好的。

冰淇淋

顏瑜萱提到，最推薦的選擇就是雪酪，一般雪酪是將水果冷凍之後，再打成冰沙，不含脂肪和乳製品，因此熱量低、口感清爽，又比一般冰沙更為濃郁可口，成分單純。霜淇淋、義式冰淇淋和美式冰淇淋，三款皆由「牛奶+鮮奶油+空氣」三大元素組成。乳脂含量：霜淇淋<義式冰淇淋<美式冰淇淋。

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義式冰淇淋乳脂含量約4~8%，拌入的空氣較少，口感扎實，成分以牛奶為主；示意圖。（資料照）

●霜淇淋（麥當勞、超商）

乳脂含量約3%~6%，製作時打進空氣最多，口感蓬鬆，相較之下熱量較低。不過要注意的是，可能有較多的精緻糖，或是另外添加人工色素等添加物。

●義式冰淇淋（吉拉朵gelato）

乳脂含量約4~8%，拌入的空氣較少，口感扎實，成分以牛奶為主，時常會搭配當季新鮮水果搭製成，所以在熱量和含糖量上，都比美式冰淇淋負擔低。

●美式冰淇淋（桶裝、哈根達斯、酷聖石）

乳脂含量>8%，因為高含量的乳脂，所以口感濃郁滑順，熱量是三者之冠，建議大家淺嚐輒止。

●台式（叭噗）和土耳其冰淇淋

以樹薯澱粉勾芡製成的台式冰淇淋，和使用土耳其特有的蘭莖粉，製成的土耳其冰淇淋，兩者幾乎不含乳脂。所以熱量比美式、義式和霜淇淋都還來的低，是想控制熱量，又想吃到濃郁絲滑口感的好選擇。

額外添加的煉乳、果醬、巧克力醬等不但熱量高，也會攝取更多的精緻糖；示意圖。（資料照）

刨冰

顏瑜萱說，盡量選擇最單純的清冰搭配糖水，額外添加的煉乳、果醬、巧克力醬等不但熱量高，也會攝取更多的精緻糖。配料則可以選擇愛玉、仙草、寒天凍，或是一些富含膳食纖維的原型配料，像是紅豆、綠豆、薏仁、燕麥等。最多可以選擇一種加工的配料，如粉圓、芋圓，這樣刨冰也可以吃的健康！

冰棒

顏瑜萱表示，冰棒的選擇就很容易了！購買成分和營養表示清楚的冰棒，仔細閱讀成分欄，可以選擇有潔淨標章的品項，最單純、最少添加物的就是最好的。她呼籲，就算是熱量最低，最健康的冰品也是要限量慢慢吃，避免頭痛之外，也預防發胖。另外，點心是冰品的時候，正餐也相對要清淡少量。

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