健康網》虱目魚大卸6部位！ 農業部一張圖料理全攻略

農業部表示，虱目魚肉質細緻且鮮美，魚肚帶有油脂，適合香煎，也可以煮湯或粥。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕虱目魚為台灣最具傳統風味的美食之一，衍生出各式料理，包含羹、湯、麵、粥，都營養滿分！農業部在臉書發文分享，圖解虱目魚各部位，從頭到尾分切6部位，各有美味秘密。

農業部表示，虱目魚的魚體呈現乳白色，肉質細緻且鮮美，富含優質蛋白質、維生素B群、EPA、DHA，營養價值極高，又稱為牛奶魚。

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●魚頭：膠質豐富，適合紅燒及燉湯（眼瞼含豐富DHA）。

●魚皮：適合煮湯及煮粥。

農業部表示，虱目魚的魚體呈現乳白色，又稱為牛奶魚，其魚皮適合煮湯及煮粥。（資料照）

●魚背：號稱「魚菲力」，適合香煎油炸，也可以加工製成魚丸。

●魚骨：適合熬高湯。

●魚肚：帶有油脂，適合香煎，也可以煮湯或粥。

●魚腸：適合香煎或加工。

農業部表示，虱目魚富含優質蛋白質、維生素B群、EPA、DHA，營養價值極高。（資料照）

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