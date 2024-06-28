健康網》「無感」錯過治療時機 醫授3跡象判別攝護腺癌

醫師指出，攝護腺癌可能在早期沒有明顯症狀，若出現尿頻、排尿困難、尿液異常，須注意。；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕攝護腺癌是男性不可忽視的健康議題！高雄博田醫院泌尿科主治醫師王建勝指出，近9成的病患都是50歲以上，許多患者常常因為「無感」而錯過最佳的治療時機，3跡象可以幫助你辨別，包括：頻尿、排尿困難、尿液異常。

王建勝在臉書粉專「粗其致勝 泌尿科王建勝醫師｜高雄左營三民鳳山｜疝氣 包皮 攝護腺 結石 性功能專科」發文指出，攝護腺癌是男性中最常見的癌症之一，尤其是老年人，近9成的病患都是五十歲以上，建議定期的攝護腺篩檢，包括PSA血液檢測 ，都有助於早期發現潛在的問題。

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攝護腺癌可能在早期沒有明顯症狀，許多患者常常因為「無感」而錯過最佳的治療時機，王建勝指出，有一些跡象可以協助辨別，包括頻尿、排尿困難、尿液異常等。如果注意到這些變化，請儘早向醫療專業人員尋求幫助。

他表示，治療攝護腺癌的方法因情況而異，可能包括手術、放射線治療、荷爾蒙治療等。重要的是，要與醫師合作，找到最適合的治療方案。

無論年齡如何，都應該關注攝護腺健康，他提醒，記住定期檢查，保持健康的生活方式，並隨時注意任何異常症狀。一起守護健康，預防攝護腺癌。

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