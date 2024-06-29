健康網》近視雷射手術後又近視？ 醫：視力穩定因人而異

羅英源指出，大多數患者在接受手術後，視力會逐漸恢復，但恢復時間和效果因人而異，再度近視也是有可能發生的情形；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕動完近視雷射手術就不會再近視了嗎？彰化羅眼科診所總院長羅英源指出，大多數患者在接受手術後，視力會逐漸恢復，但恢復時間和效果因人而異；且每個人的用眼習慣和眼球組織結構不同，所以再度近視也是有可能發生的情形，建議術後持續回診追蹤。

羅英源在臉書專頁「羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文說明雷射手術的效果及建議。

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視力穩定性因人而異

羅英源指出，近視雷射手術的關鍵是，手術後視力的穩定性。大多數患者在手術後即會逐漸恢復視力，不過一些患者可能會在幾年後後又經歷視力的變化，當然也包括再次近視。

視力恢復時間和效果

羅英源表示，手術後的視力恢復時間和效果因人而異，有些患者可能會很快恢復到理想的視力，而有些則可能需要更長的時間才能達到最佳效果。

手術後變化的可能性

羅英源提到，雖然大多數患者在手術後能夠長期保持穩定的視力，但也有一些人可能會在手術後一段時間內再次近視；這可能與眼睛組織的結構、個人的用眼習慣等因素有關。

遵從醫生的建議 定期回診

羅英源補充，手術前後請務必嚴格遵守醫師的建議。醫生會根據患者的個人情況制定適合的手術計劃，並提供必要的後續處理和追蹤檢查，以確保視力的穩定和健康。

讓眼睛適當休息

羅英源提醒，不論是否接受了手術，保護眼睛都很重要。避免長時間盯著電子螢幕、保持良好的閱讀習慣、適時休息眼睛等，都有助於保持良好的視力和眼睛健康。

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