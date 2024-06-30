健康網》無糖糖果減負擔？ 營養師：小孩「1症狀」別碰

營養師提醒，無糖糖果中若含有麥芽糖醇，有大腸激躁症的兒童要避免，以免症狀加重；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現在「無糖糖果」算是兒童及減重界的當紅炸子雞！柏飛營養諮詢中心院長蘇妍臣在臉書粉專「蘇妍臣-婦孕幼童營養師」發文表示，這是利用「糖醇」替代傳統蔗糖、果糖，目前研究也沒有跡象顯示，糖醇對兒童神經、智力發展有負向影響。但即使是看似無害的糖醇類，對易便秘、腹瀉、脹氣大腸激躁症的兒童還是要避免，不然症狀可能會加重！

蘇妍臣指出，腸躁症的症狀為便秘腹瀉交替表現、腹部絞痛，腸氣多、腹脹感等問題。以前常見於成人或是壯年者，最近也有案例在學齡前就發生。治療方式包括心理及行為治療、生活習慣調整、藥物及飲食等。而其中一個治療方式，就是採「低FODMAP（可發酵、寡糖、二糖、單醣和多元醇）飲食」，而無糖軟糖中含有的麥芽糖醇，就是腸躁症者應避免的成份。

請繼續往下閱讀...

低FODMAP飲食怎麼選

●奶類

OK飲食：起司（切達、巴馬乾酪、莫札瑞拉等）。

NG飲食：各式奶類，包括優格、冰淇淋、奶油起司（cream cheese）、鮮奶油、卡士達醬。

蘇妍臣說，如果不能喝牛奶，可以改用焗烤的方式吃點起司，以補足沒有喝牛奶的鈣質量。如果真的擔心的話，也可以吃點鈣片，補充不足的鈣質。

●豆魚蛋肉類

OK飲食：一般的蛋、雞、豬、魚、牛、蛤蜊、豆腐。

NG飲食：豆漿、加工肉品。

有腸躁症的兒童容易脹氣，營養師指出，奶類製品、豆漿等都不適合；情境照。（圖取自freepik）

●全穀雜糧類

OK飲食：米類、糙米、胚芽米、蘿蔔糕、燕麥、玉米、地瓜、南瓜等。

NG飲食：各式麥麵製品，包括麵包、土司、麵類、餅乾。

●蔬菜類

OK飲食：一般葉菜類、瓜果類。

NG飲食：花椰菜、蔥、蒜、蘆筍、豆類、菇類。

●堅果類

OK飲食：各式堅果，包括花生、南瓜子、芝麻、核桃等。

NG飲食：腰果、開心果。

●水果類

OK飲食：鳳梨、橘子及各式瓜果類，如哈蜜瓜、香瓜、木瓜。

NG飲食：蘋果、杏桃、熟香蕉、葡萄柚、芒果、桃子、梨子、李子、西瓜、葡萄乾。

●甜食

OK飲食：杏仁奶、燕麥奶、芝麻糊、白木耳露、紅豆湯、綠豆湯、紅茶、綠茶（可含蔗糖）。

NG飲食：各式糖醇類、蜂蜜、果糖、玉米糖漿、高果糖玉米糖漿、洋甘菊茶、拿鐵、低卡飲品（通常含糖醇），含高果糖玉米糖漿食物及飲品，各式蜂蜜飲品（如蜂蜜檸檬）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法