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OL熱愛空中瑜伽 急性肌筋膜炎痛到睡不著、1招緩解

2024/06/28 15:07

長安醫院副院長李漢忠說，急性肌筋膜疼痛可注射少量局部麻醉劑緩解。（長安醫院提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中40歲上班族王小姐熱愛空中瑜伽，本月進行前翻動作、左肩突一陣劇痛，返家後疼痛加劇、無法成眠，隔天脖子頸間僵硬、左手麻木動不了，前往太平長安醫院求診，院方診斷罹患急性肌筋膜疼痛，經局部注射療法舒緩。

「醫師，我痛到根本睡不著」，王小姐下班後進行空中瑜伽課程，未料，一個前翻動作頓感左肩劇痛，冰敷後返家未見改善，隔天前往長安醫院神經外科庝痛特診，經副院長李漢忠檢驗X光圖像，確認頸椎未受損、為急性肌筋膜疼痛，找出左肩疼痛引發點，注射少量局部麻醉劑，有效緩解疼痛。

筋膜疼痛為國人常見運動傷害，引發症狀包括：局部疼痛並伴隨相關區域痠痛，最常見於肩頸部位，通常是急性拉傷、長期姿勢不良或肌肉緊繃造成；王小姐說，原本脖子前傾、後仰就痛，注射後痛感大幅減輕，終於鬆了一口氣。

醫療團隊認為，治療肌筋膜疼痛採局部注射快速有效，在患部注射少量麻醉劑，搭配藥物或物理治療放鬆肌肉，而若未及時治療，持續疼痛會嚴重影響睡眠及日常活動，最終可能發展至慢性病症。

李漢忠表示，患者由於動作不熟練或熱身不足，導致左肩肌肉拉傷進而引發急性肌筋膜疼痛，而空中瑜伽近年相當流行，雖有掛布支撐並分散身體重量，但若動作不正確或用力過度，仍會造成肩頸、背部和髖部運動傷害。

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