骨鬆釀骨折 骨科醫：若遇「這」情況治療更困難

苗栗市大千醫院骨科醫師容志雄提醒民眾，提早存骨本，遠離骨質疏鬆的威脅，才能預防骨折發生。（大千醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市私立大千醫院骨科醫師容志雄指出，骨質密度及預防跌倒是長輩們重要的課題，若不慎發生壓迫性骨折，且又曾打鋼釘的病人，灌骨泥前務必要經醫師審慎評估。

容志雄表示，長輩隨著歲數增加，骨質也容易流失，若不小心跌倒或彎腰提重物時，容易因骨質疏鬆而造成脊椎上的壓迫性骨折，現行醫療可透過灌骨泥的治療方式，順利改善壓迫性骨折的疼痛，然而若遇到早年有因坐骨神經痛、骨刺或脊椎滑脫造成神經壓迫，而接受過腰椎打鋼釘的病人，會因鋼釘影響灌骨泥的位置，增加治療的困難度。

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容志雄說，過去壓迫性骨折只能請病人臥床休息，慢慢等骨頭癒合，然而這過程卻是非常疼痛不適的，而且受傷的那一節會越壓越扁造成駝背，有些病人甚至會壓迫到神經，導致令人痛不欲生的神經痛。現行的灌骨泥治療已相當成熟且大幅改善病人的疼痛感，許多長輩都較能接受。但如果骨折位置剛好在過去有打過鋼釘的地方，能夠進去灌骨泥的安全通道就會被佔據，導致治療受阻，就必須思考其他方式來解決問題。

82歲奶奶因手術空間狹小，在X光機導引下，以細小鋼針（箭頭處）順利完成手術。（苗栗市大千醫院提供）

容志雄分享近日治療的兩個案例，一位高齡93歲的奶奶，過去脊椎第3、4、5節曾手術打鋼釘，此次受傷剛好是在第3節上緣，評估病人因個子較高，加上第一支鋼釘打入的位置較往下一些，因此利用上緣狹小的空間，順利完成灌骨泥治療。第二位病人是82歲的奶奶，個子嬌小且鋼釘位置打得很好，能打入骨泥的空間更小，所幸在使用孩童專用的細小鋼針後，也成功灌入骨泥，解決壓迫性骨折的疼痛。兩位病人的困難度都相當高，所幸在手術過程中透過C型臂X光機準確的定位，及醫師專業的判斷，才能在非常狹窄的空間下，精準地將骨泥灌入受傷位置。

在接受灌骨泥治療後，最重要的就是後續預防跌倒及治療骨質疏鬆的問題，才能避免再次發生同樣的事情。容志雄表示，由於骨質疏鬆沒有明顯的症狀，容易讓民眾忽略，但是只要一跌倒或是突然用力過猛（如彎腰搬重物）就可能造成骨折發生。要預防骨質疏鬆，最好的辦法就是提早「存骨本」，包含攝取足夠的鈣質及蛋白質、適度曬太陽增加體內的維生素D3、維持運動習慣提升肌耐力、保持適當體重、以及養成健康的生活型態。

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