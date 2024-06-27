健康網》睡不好就容易胖！ 中醫列4原因

中醫師表示，睡眠不足會增加飢餓素的分泌，並降低瘦素水平，荷爾蒙失衡會導致過度飲食和體重增加；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人在努力減重的過程中，經常遇到瓶頸，即使嚴格控制飲食和積極運動，體重仍難以顯著減輕，這可能讓人沮喪及困惑。昇陽中醫診所醫師謝秉芳表示，睡眠障礙會影響減重4原因，包括：荷爾蒙失調、代謝減慢、胰島素抵抗及行為改變。

謝秉芳在臉書「謝秉芳 中醫師」發文指出，有一個會影響減重成效，但常常會被忽略的因素是睡眠品質和時間，研究指出睡眠障礙可能是導致體重難以減輕的一個重要原因。

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●荷爾蒙失調：睡眠不足會增加飢餓素的分泌，並降低瘦素水平，荷爾蒙失衡會導致過度飲食和體重增加；睡眠不足會增加壓力荷爾蒙皮質醇的分泌，它與脂肪堆積、體重增加有密切關聯。

●代謝減慢：睡眠不足會導致基礎代謝率下降，使身體在休息狀態下消耗更少的能量，即使攝入相同數量的食物，體重也更容易增加。

●胰島素抵抗：睡眠不足會降低對胰島素的敏感性，需要分泌更多的胰島素來維持正常血糖水平，可能導致脂肪堆積。

●行為改變：睡眠不足會導致白天疲勞，減少身體活動量，並且讓人更想找高糖高脂食物來快速獲取能量。

她表示，美國國立衛生研究院研究顯示，平均每晚睡眠少於5小時的人，肥胖風險增加45%。睡眠時間不足與肥胖有正相關；芝加哥大學醫學院研究顯示，短期睡眠不足（每晚4小時），會導致參與者的胰島素敏感性降低，增加糖尿病和肥胖的風險。

她表示，當我們在減重過程中遇到瓶頸，可以回頭看看睡眠是否發生問題，良好且足夠的睡眠才能使減重之路更加順利。

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