健康網》夏天濕熱易誘發水腫！ 中醫：多食2類食材消腫

中醫師邱伯恩表示，想在高溫悶熱天氣下，不讓身體水腫，飲食方面，可多食富含鉀的食物，像是香蕉，及深綠色蔬菜，能減少身體內水分滯留、降低水腫；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近真的熱爆！你也出現水腫問題？中醫師邱伯恩表示，高溫濕熱的天氣，易釀身體或四肢腫脹，因此，在夏天悶熱天氣裡，建議早睡早起不熬夜、可透過冰敷和熱敷「交替」、多喝水、多運動。至於飲食方面，可多食富含鉀的食物，像是香蕉、酪梨，及深綠色蔬菜，能減少身體內水分滯留、降低水腫。

邱伯恩於臉書粉專「中醫好邱-邱伯恩醫師」發文指出，高溫濕熱的天氣，讓水腫的情況越來越嚴重，甚至造成身體或四肢腫脹，不只外觀，還會讓身體感到相當不適。因此，想在高溫悶熱天氣下，不讓身體水腫，可掌握以下撇步消腫：

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●早睡早起不熬夜：熬夜會讓身體沒有時間能夠進行自我修復，讓血液恢復；造成血液循環變差；造成水腫；交感神經失調，導致腎臟強制滯留水與鈉而造成水腫。所以早睡早起不僅可以減少水腫機率，也能夠讓身體各個器官在夜晚時，有足夠的時間進行修復。

●熱敷：按摩時搭配熱敷促進血液循環和淋巴的流動，來幫助臉部快速消除水腫，尤其在水腫的部分，保持約10至15分鐘，就能夠達到促進血液循環、增加身體代謝率，同時還能夠達到排出多餘水分的效果。

●冰敷：若有發炎反應，像是腫脹、壓痛或泛紅，可透過冰敷來消腫，但若是要消水腫的話，最好的方式還是冰敷和熱敷「交替」，可有效減少肢體腫脹，讓血管肢體在冷水和熱水之間反覆進行擴張和收縮，進而達到消水腫的效果。

●補充水分：不少人都會認為水腫是因喝太多水所造成，但其實攝取適當的水分，相當重要，因為身體沒有足夠的水分，會導致身體內的鈉含量濃度太高，也會導致身體鎖住水分滯留在體內、減少排尿，身體的循環代謝變差，因而導致水腫，建議每天至少喝1500至2000cc水量，保持腎臟排出有害物質，讓身體保持充足水分。

●多運動：日常可做有氧運動、肌力訓練。想讓基礎代謝率提升，可做空中瑜珈、伸展拉筋等運動；想改善身體狀況，瑜伽運動可以很好改善水腫，例如貓式伸展與蝗蟲式。

●飲食控制：過於重口味的食物會造成身體鈉含量攝取過多，而造成水腫，建議可多食用富含鉀的食物，如香蕉、酪梨，能夠幫助維持體液平衡，來減少身體內水分滯留；深綠色蔬菜是很好的天然利尿劑，可增加尿液的產生，降低水腫的發生。

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