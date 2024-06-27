兒童異位性皮膚炎 治療有新利器

男童治療後的狀況。（院方提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕14歲男童從小深受異位性皮膚炎困擾，每天皮膚癢到睡不著，全身遍布濕疹與抓痕，家長帶他去到很多診所就醫，但每次都是擦完藥後好一點，然後又很快復發，弟弟也因為這樣變得心情低落、對治療不抱希望。後來到新竹臺大分院新竹醫院小兒過敏風濕免疫科就診，接受口服藥物與照光治療，成功申請到健保給付的生物製劑杜避炎，經過規則治療後，皮膚病灶明顯改善，晚上終於可以好好睡覺，生活品質改善許多，也終於露出了久違的笑容。

徐瑋襄醫師說明，弟弟剛至新竹臺大分院就診時，異位性皮膚炎狀況已十分嚴重，全身至少30%的體表面積都有皮膚病灶，四肢尤為嚴重，關節處皮膚都長出厚厚的苔癬化病灶，表面還加上多處滲血滲液，屬於極重度的異位性皮膚炎。起初家長只希望拿藥、擦藥治療就好，不打算長期治療，經醫療團隊的解釋與努力溝通，家長才了解長期控制與追蹤的重要性，同意讓弟弟接受長期且規則的治療，而這也往往是許多異位性皮膚炎病人及家屬容易忽視的部分。

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異位性皮膚炎是台灣兒童最常見的慢性過敏性皮膚疾病，過去對於重度及極重度異位性皮膚炎的病童，除了固定塗抹類固醇藥膏外，只能用口服免疫抑制劑或是口服類固醇加以控制，既要擔心過度抑制免疫力，傷害肝腎功能，造成代謝異常等副作用，更深受其控制效果有限的困擾，隨著醫療科技進展，有愈來愈多種生物製劑問世，這些生物製劑能更精準的去抑制疾病的發炎機轉，使治療效果更顯著，也給病人與醫生更多治療的選項。

目前健保署通過給付異位性皮膚炎的生物製劑，基本上可以分成兩大類，第一類針劑型生物製劑例如杜避炎，每兩周施予皮下注射，主要是阻斷造成異位性皮膚炎的相關發炎細胞激素介白素4與介白素13，以達到治療皮膚病灶的作用。自今年2月開始，健保署放寬杜避炎給付標準，從原12歲以上中重度異位性皮膚炎調整到6歲以上符合條件兒童，預計將可以造福更多病童。

第二類口服劑型生物製劑例如銳虎、喜繽果，需每日服用，主要機制是透過抑制Janus激酶以阻斷異位性皮膚炎的發炎反應傳遞鏈。目前健保署給付標準為12歲以上中重度異位性皮膚的兒童。

徐瑋襄提醒，兩者相較於傳統的免疫抑制藥物，都能更有效改善皮膚濕疹與搔癢感，然而藥物都還是會有副作用，且每個人疾病狀況不同，適合的藥物也不盡相同，建議應找專業醫師諮詢與討論，才能讓疾病獲得安全有效的控制。

男童治療前的狀況。（院方提供）

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