天熱蜂窩性組織炎大增！ 醫：有的關節化膿 甚至發炎到冒泡

醫師姜冠宇表示，在炎夏的日子裡，人們可能面臨更高的熱暴露風險，也可能更容易感染疾病或發炎。圖為其中一位蜂窩組織炎到冒泡的案例。（姜冠宇提供）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日天氣炎熱，不僅可能面臨高溫暴露風險，也易感染疾病或發炎！台北市立聯合醫院整合醫學照護科醫師姜冠宇表示，這個夏天呼吸道傳染病總體有感增加，其實連蜂窩性組織炎的案例也不少，其中收治的病患中，有不少比例還下肢或關節化膿、鼠蹊部腫大，甚至還有發炎到冒泡，且不僅限老人，年輕人也有。後來發現與熱浪促進炎症有關。

姜冠宇在臉書專頁「姜冠宇醫師」發文指出，針對此事件，早在2024年3月由美國心臟學會舉辦的生活方式與心臟代謝科學會議中，發表一個人從沒有熱壓力，到有中等熱壓力的研究。根據「通用熱舒適度評價指數（UTCI）」每升高5度，關鍵發炎標記物的水平會增加。

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姜冠宇進一步說，像是單核細胞（4.2％）、嗜酸性球（9.5％）、自然殺手T細胞（9.9％）及腫瘤壞死因子-α（7.0％），不過這僅是說免疫反應增加。但是額外發現B細胞減少（-6.8％），顯示人體記憶特定病毒和細菌，並產生抗體來對抗它們的適應性免疫系統降低了，「這個就有意義了，難怪有些脆弱族群都來住院。」

高溫易釀有些治療藥物失效

姜冠宇說明，這個衡量標準是國際生物氣象學會（ISB）的UTCI，基於人體對熱度的感受和適應程度，提出通用熱舒適度評價指數。當超過攝氏46度屬「極端熱度」，而攝氏32至38度則屬「強烈熱度」因此，在炎夏的日子裡，人們可能面臨更高的熱暴露風險，也可能更容易感染疾病或發炎。而要注意的是，在身體高溫下，專家提醒有些治療藥物也可能失效。尤其對60歲以上的長者又提升心血管危險。

減少高溫暴露 大量補充水分

姜冠宇提醒，氣候變遷的時代要注意了！不是只有天冷才容易生病，天熱劇烈起來，也會有危險。所以在熱浪期間，當氣溫最高、陽光最強時，可待在室內來減少暴露，同時尋找陰涼處、穿著輕便和透氣的衣服，並喝大量的水。另外更呼籲，老人家不愛吹冷氣，其實是不對的習慣。因為長期適應熱環境，會導致皮質醇分泌增加，會抑制免疫系。

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