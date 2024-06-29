健康網》正確用藥物氣喘不發作 4字訣：轉喀吸漱

醫師表示，複方吸入劑使用方法4字訣為：轉、喀、吸、漱。（健康網攝）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過往的氣喘藥物分為保養用跟發作用，但短效氣管擴張劑只能單純緩解症狀、治標不治本，鄭煒達診所主治醫師鄭堪弘表示，現在有複方吸入劑，急性發作跟保養時都吸同一支複方吸入劑，使用方法4字訣為：轉、喀、吸、漱。

鄭堪弘在臉書專頁「過敏氣喘免疫專科 鄭堪弘醫師」發文分享，目前常見的氣喘藥物吸必擴都保，為一種複方的氣喘藥物，裡面包含減少氣管發炎的吸入性類固醇，及5分鐘內就可以起作用的長效氣管擴張劑。安全性高，6歲以上的孩童即可使用。

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使用方式

●轉：旋轉開瓶蓋。

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●喀：手持瓶身，紅色底盤先右 轉到底，再左轉到底直到 聽到「喀」一聲。

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●吸：確認嘴唇包覆吸嘴，深深用嘴巴吸一口氣。閉氣5秒後，即可完成1次的用藥。

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●漱：關上瓶蓋，並請漱口。

食藥署說明，由於吸入劑為了要能有效緩解氣管發炎症狀，含有類固醇，但長期使用類固醇可能會導致免疫力下降。即使吸入劑比較不會全身吸收，​不過口腔長期暴露類固醇，​仍可能增加念珠菌感染的風險。​

食藥署提醒，使用的吸入劑含有類固醇，​記得在使用完畢後用清水將口腔漱乾淨，​並且將漱完的水吐出。​除了可以減少感染，​也能降低嘴破、聲音沙啞發生的機率。​

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