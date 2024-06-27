健康網》小心越吃越餓又掉髮 營養師曝水煮餐「6缺點」

營養師表示，水煮餐少了營養素脂肪，除了減重效果不佳外，恐出現皮膚粗糙、易掉髮等問題。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多減重者聽到「油脂」二字，往往以為其為肥胖元兇，甚至因此改吃「水煮餐」，但營養師薛曉晶表示，單吃水煮餐容易油脂攝取不足，會對身體產生6種影響，包括：皮膚乾燥及脫皮、掉頭髮及髮質乾燥、容易便秘、荷爾蒙失調、免疫力下降、嘴饞及正餐後容易感到飢餓。

薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文說明，水煮餐少了一個非常重要的營養素脂肪，若少了這個重要的營養素除了減重效果不佳外，還有可能造成身體其他的問題。

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●皮膚乾燥、脫皮：我們的皮膚的外層細胞膜主要由油脂構成，若過度乏油脂就會開始皮膚乾燥、脫皮、冒油等問題。

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●掉頭髮、髮質乾燥：脂肪酸能幫助頭髮的主成分「角質」形成，若想要秀髮烏溜溜、髮絲健康與強壯，好的油脂不能少。

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●容易便秘：油脂有潤腸的作用，同時也會刺激膽囊中膽汁的分泌、刺激腸道的蠕動，所以當我們攝取足夠的油脂時，腸子蠕動的速度會較快，如果長期只吃高纖的水煮餐，就會非常容易便秘。

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●荷爾蒙失調：缺乏必需脂肪酸和必需胺基酸，會造成荷爾蒙無法有效的合成，時間久了，也容易出現月經延遲、更年期提早報到的問題。

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●免疫力下降：營養不均衡是影響免疫力的重要因素，少了身體必須的脂肪酸會導致免疫系統不平衡、容易受到感冒病毒的侵害。

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●嘴饞、正餐後容易感到飢餓：好的油脂能有效的延長胃排空的特性，少了油脂胃會消化的比較快，也容易肚子餓。

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如果是擔心油脂會造成肥胖問題，薛曉晶建議，大家將飲食當中的油脂的主要來源改為橄欖油，橄欖油為Omega-9，不會像Omega-6一樣造成身體的發炎，橄欖油中的橄欖多酚更是有抗氧化的功能，減少身體的氧化、發炎，提升身體運轉機能，讓減重的速度更快一點。

若出門在外，附近的選擇不多，只有很油的自助餐跟完全無油的水煮餐，她分享，可以在餐中添加一些堅果，或添加簡易包裝的橄欖油。

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