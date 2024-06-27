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健康網》主播出國被床蝨咬成紅豆冰 環境部談防治法
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葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕近期不少歐美國家的居民飽受臭蟲所苦，主播李昕芸近日在臉書分享，自己開心出國玩，卻遭受床蝨（又稱臭蟲）叮咬手腳，長出水泡且奇癢無比。
環境部化學物質管理署在粉專「環境部」提醒，大家自國外回來後，建議立即清洗衣服及檢查行李，避免攜帶臭蟲回家！環境部表示，臭蟲又叫床蝨，目前尚無證據會傳播人類疾病，但被叮咬會讓人感到奇癢無比，嚴重者可能導致過敏反應。
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環境部表示，若發現臭蟲勿驚慌，清除有四招：
●曝曬：曝曬溫度超過攝氏65度，可防治臭蟲。
●熱蒸：有臭蟲的衣物，可用熱蒸汽熨斗進行防治。
●清洗：將衣物集中裝入塑膠袋中綁緊，再拿到洗衣機清洗。
●勤捉：用吸塵器勤捉，有效防治臭蟲。
最後，環境部提醒大家，防範臭蟲勤檢查，並選用合法環境用藥，情形嚴重時，可請合格的病媒防治除蟲公司代為處理。
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