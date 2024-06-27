健康網》妊娠糖尿病恐成永久糖尿病 5高危險族群注意控血糖

醫師指出，懷孕前肥胖或過重者、曾有妊娠糖尿病史者、家族有糖尿病史者、曾有妊娠毒血症者、多囊性卵泡症候群者都是妊娠糖尿病高危險群；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕據國健署統計，在台灣每6名孕婦，就有1人有妊娠糖尿病，茂盛醫院指出，研究顯示，孕期曾患有的糖尿病的女性，在生產後5-10年間，約有40-60%的機率發展成第二型糖尿病。而懷孕前肥胖或過重者、曾有妊娠糖尿病史者、家族有糖尿病史者、曾有妊娠毒血症者、多囊性卵泡症候群者都是妊娠糖尿病高危險群。為了孕媽咪及寶寶的健康，孕期體重管理及血糖控制非常重要。

茂盛醫院說明，妊娠糖尿病（GDM，Gestational Diabetes Mellitus），指患者於懷孕前沒有糖尿病病史與症狀，卻於懷孕期間診斷出有糖尿病，產後血糖又恢復到正常範圍的情況。

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糖水篩檢沒過恐影響母嬰健康

茂盛醫院表示，孕婦在懷孕24-28週時，婦產科醫師會建議喝糖水篩檢妊娠糖尿病，如果篩檢沒過，就會被診斷為妊娠糖尿病。被診斷為妊娠糖尿病的孕婦們，如果在懷孕期間不注意血糖，可能會併發高血壓、子癲前症，甚至可能會影響到胎兒的健康。

醫師表示，被診斷為妊娠糖尿病的孕婦們，如果在懷孕期間不注意血糖，可能會併發高血壓、子癲前症，甚至可能會影響到胎兒的健康；圖為示意圖。（圖取自freepik）

妊娠糖尿病對孕婦的影響

●懷孕早期流產、早產或死胎。

●產婦羊水過多引發臍帶脫垂與羊水栓塞。

●妊娠高血壓。

●生產中易因胎兒過大難產。

●第二型糖尿病。

妊娠糖尿病對胎兒的影響

●胎兒死亡率增高。

●易造成巨嬰症。

●可能導致胎兒畸形。

●新生兒出生易有低血糖、低血鈣等併發症。

●兒童期肥胖機率增加。

●增加心血管疾病的風險。

醫師說明，妊娠糖尿病糖水檢測總共有3次抽血檢查，若這三次的血糖值若有任何一次超過正常值，就會被認定有妊娠糖尿病；圖為情境照。（圖取自freepik）

妊娠糖尿病 糖水檢測

茂盛醫院指出，妊娠糖尿病糖水檢測總共有3次抽血檢查：空腹8小時以上抽一次血、空腹喝75公克葡萄糖水、隔1小時與2小時再各抽一次血。血糖正常值於空腹時應不超過95mg/dl，喝75公克糖水隔一小時後不超過180mg/dl、隔兩小時後不超過153mg/dl；若這三次的血糖值若有任何一次超過正常值，就會被認定有妊娠糖尿病。

懷孕期間體重計算標準

婦產科醫師建議，孕婦在孕期中體重建議增加10-14公斤為宜。孕婦也應該依照孕前的身體質量指數BMI作為懷孕體重增加速度調控的參考。懷孕初期（孕期第1-3個月），孕婦不需要特別增加體重，只要維持原有正常的飲食即可；懷孕中期（孕期第４-８個月）以每個月增加1公斤內為標準；懷孕後期（孕期第9-10個月），由於胎兒成長速度加快，孕婦的體重也會迅速提，因此以每週增加0.3-0.5公斤為標準。

懷孕體重增加曲線圖。（茂盛醫院提供）

茂盛醫院提醒，懷孕迷思常會有「懷孕中要吃兩份，寶寶才會長好」這種說法，使許多孕婦會誤入孕期過度增重的陷阱。懷孕後的體重不能無上限增加，孕婦過胖或過瘦都會影響媽媽本身和胎兒的健康。

更多懷孕體重相關資訊，可上茂盛醫院生殖醫學中心查詢。

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