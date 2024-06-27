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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》妊娠糖尿病恐成永久糖尿病 5高危險族群注意控血糖

2024/06/27 20:15

醫師指出，懷孕前肥胖或過重者、曾有妊娠糖尿病史者、家族有糖尿病史者、曾有妊娠毒血症者、多囊性卵泡症候群者都是妊娠糖尿病高危險群；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕據國健署統計，在台灣每6名孕婦，就有1人有妊娠糖尿病，茂盛醫院指出，研究顯示，孕期曾患有的糖尿病的女性，在生產後5-10年間，約有40-60%的機率發展成第二型糖尿病。而懷孕前肥胖或過重者曾有妊娠糖尿病史者家族有糖尿病史者曾有妊娠毒血症者多囊性卵泡症候群者都是妊娠糖尿病高危險群。為了孕媽咪及寶寶的健康，孕期體重管理及血糖控制非常重要。

茂盛醫院說明，妊娠糖尿病（GDM，Gestational Diabetes Mellitus），指患者於懷孕前沒有糖尿病病史與症狀，卻於懷孕期間診斷出有糖尿病，產後血糖又恢復到正常範圍的情況。

糖水篩檢沒過恐影響母嬰健康

茂盛醫院表示，孕婦在懷孕24-28週時，婦產科醫師會建議喝糖水篩檢妊娠糖尿病，如果篩檢沒過，就會被診斷為妊娠糖尿病。被診斷為妊娠糖尿病的孕婦們，如果在懷孕期間不注意血糖，可能會併發高血壓、子癲前症，甚至可能會影響到胎兒的健康。

醫師表示，被診斷為妊娠糖尿病的孕婦們，如果在懷孕期間不注意血糖，可能會併發高血壓、子癲前症，甚至可能會影響到胎兒的健康；圖為示意圖。（圖取自freepik）

妊娠糖尿病對孕婦的影響

●懷孕早期流產、早產或死胎。

●產婦羊水過多引發臍帶脫垂與羊水栓塞。

●妊娠高血壓。

●生產中易因胎兒過大難產。

●第二型糖尿病。

妊娠糖尿病對胎兒的影響

●胎兒死亡率增高。

●易造成巨嬰症。

●可能導致胎兒畸形。

●新生兒出生易有低血糖、低血鈣等併發症。

●兒童期肥胖機率增加。

●增加心血管疾病的風險。

醫師說明，妊娠糖尿病糖水檢測總共有3次抽血檢查，若這三次的血糖值若有任何一次超過正常值，就會被認定有妊娠糖尿病；圖為情境照。（圖取自freepik）

妊娠糖尿病 糖水檢測

茂盛醫院指出，妊娠糖尿病糖水檢測總共有3次抽血檢查：空腹8小時以上抽一次血、空腹喝75公克葡萄糖水、隔1小時與2小時再各抽一次血。血糖正常值於空腹時應不超過95mg/dl，喝75公克糖水隔一小時後不超過180mg/dl、隔兩小時後不超過153mg/dl；若這三次的血糖值若有任何一次超過正常值，就會被認定有妊娠糖尿病。

懷孕期間體重計算標準

婦產科醫師建議，孕婦在孕期中體重建議增加10-14公斤為宜。孕婦也應該依照孕前的身體質量指數BMI作為懷孕體重增加速度調控的參考。懷孕初期（孕期第1-3個月），孕婦不需要特別增加體重，只要維持原有正常的飲食即可；懷孕中期（孕期第４-８個月）以每個月增加1公斤內為標準；懷孕後期（孕期第9-10個月），由於胎兒成長速度加快，孕婦的體重也會迅速提，因此以每週增加0.3-0.5公斤為標準。

懷孕體重增加曲線圖。（茂盛醫院提供）

茂盛醫院提醒，懷孕迷思常會有「懷孕中要吃兩份，寶寶才會長好」這種說法，使許多孕婦會誤入孕期過度增重的陷阱。懷孕後的體重不能無上限增加，孕婦過胖或過瘦都會影響媽媽本身和胎兒的健康。

更多懷孕體重相關資訊，可上茂盛醫院生殖醫學中心查詢。

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