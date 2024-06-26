流感疫情升溫 公費抗病毒藥即起擴大適用對象

疾管署副署長曾淑慧表示，目前流感重症病例數及住院人次仍多，因此即日起再次擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕因應流感疫情上升，衛福部疾管署今（26日）公布，即日起至7月31日再次擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，「有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」適用，以把握用藥時機。

依疾管署疫情監測資料顯示，近期類流感門急診就診人次呈上升趨勢且處流行期，近4週社區合約實驗室監測流感病毒以A型H1N1為多。從去年10月進入本流感季至今，累計1144例流感重症，其中214例死亡。

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疾管署副署長曾淑慧表示，目前流感重症病例數及住院人次仍多，因此即日起再次擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件至有類流感症狀，且家人／同事／同班同學有類流感發病者」適用，至7月31日止。

目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃的全國約4千家合約醫療機構，配置藥劑包括克流感、易剋冒、速剋流及瑞樂沙。疾管署提醒，由於今年流感可能與COVID-19共同流行，若民眾有類流感症狀，除可用COVID-19家用快篩輔助檢測外，萬一有危險徵兆如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。另由於目前流感抗病毒藥劑未列入健保給付項目，公費用藥治療時機及必要性，仍由醫師依病患狀況及臨床專業決定。

疾管署再次提醒，民眾勿輕忽流感嚴重性，應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上。民眾如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，待痊癒後再上學，以免病毒於同儕間傳播造成疫情發生。有關公費藥劑用藥條件、合約醫療機構名單及流感防治資訊，可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

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