健康網》備孕不順中醫來幫忙 女性不孕常見4證型

中醫指出，臨床上常⾒不孕症女性的證型有濕熱下注、脾虛濕盛、氣滯⾎瘀、肝腎虧虛；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在台灣平均10對夫妻中，就有1.5對夫妻受不孕症所苦，南投草屯言臻中醫診所中醫師劉宥均指出，臨床上常⾒不孕症女性的證型有濕熱下注、脾虛濕盛、氣滯⾎瘀、肝腎虧虛。透過合格中醫師診斷安全⽤藥，中藥可以對抗、排解病毒，病邪離去，⾝體內分泌就可以正常運作，增加受孕及安胎的成功率。

劉宥均表示，在婚後未避孕超過1年以上沒有懷孕，就是不孕症。此時很多夫妻會考慮⼈⼯⽣殖。中醫助孕在⼈⼯⽣殖前後，可以矯正內分泌⽣殖軸、調理⽉經週期、改善精卵品質、穩定內膜厚度、增加著床機率、減少抗體排斥胎兒的問題。

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不孕症⼥性常見證型

●濕熱下注：在台灣有3/4⼥性罹患過陰道炎，常有下體搔癢、⽩帶等困擾，症狀反覆，⻑期下來容易造成⼦宮、輸卵管沾黏，影響受孕，中藥可以⽤⽩頭翁湯加減，清熱利濕。

●脾虛濕盛：喜歡甜⾷、冷飲的⼥性們，體內容易產⽣痰濕，影響代謝，此類型常⾒於多囊性卵巢患者，也是⼥性不孕症常⾒的原因之⼀，中藥可⽤⼈參乾薑半夏湯、理中湯加減處理寒濕痰飲問題。

●氣滯⾎瘀：常⾒肌瘤、內膜異位、輸卵管阻塞等病⼈，經期⼩腹疼痛，⽉經⾎塊 多，經⾏不暢或性⾏為疼痛。中藥常⽤排膿散、桃核承氣湯、桂枝茯苓丸，⾏氣化瘀。

●肝腎虧虛：常⾒於卵巢早衰，提前進⼊更年期的婦⼥，⽉經量少不規則且延後，雌激素表現不⾜，陰道乾澀等，⽅⽤左歸丸或⼤補陰丸。

中藥調理少見副作用

劉宥均說明，因為中藥⾮外來的荷爾蒙，不會直接⼲擾原本的⽣理週期，服藥期間也不會有頭暈噁⼼、腸胃不適、⽔腫等荷爾蒙藥物常⾒的副作⽤問題，從袪邪和扶正的⾓度，協調⼈體⾃然的內分泌系統。中藥不是只有補藥，很多時候是病毒去⼲擾了內分泌腺體（例如甲狀腺、卵巢等）影響排卵功能；或是病毒誘發⾃體免疫（例如抗磷脂抗體症候群）造成流產。

中醫助孕飲⾷應注意

●甲狀腺⾃體免疫疾病或結節的病⼈，應避免攝取含碘量⾼的⾷物，例如：海帶、海菜、海鮮、花⽣、巧克⼒等堅果類。

●多囊性卵巢症候群的患者，除了控制體重，應少碰含糖飲料、精緻澱粉，例如：麵包、甜點、零⾷、麵線、羹湯等。

●貧⾎的病⼈，可以補充紅⾁瘦⾁的部分、櫻桃、葡萄、含鐵量較⾼的深⾊蔬菜等，配合中藥改善腸胃吸收與促進體內紅⾎球的⽣成。

●⼀般健康的備孕⼥性均衡飲⾷即可，以原形⾷物為主，增加⾷物多樣性，⼀般成⼈蛋⽩質攝取量為體重的1-1.5倍克／天，減輕⽣活壓⼒，增加運動習慣，維持充⾜睡眠。

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