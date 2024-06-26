健康網》薑只適合冬天吃？ 中醫：對1族群能驅寒止吐又健胃

中醫師余雅雯表示，薑對孕婦來說，在產前、產後時期，有助於驅寒、止吐、預防感冒、止痛、止瀉、健胃等作用；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日除帶來悶熱不適，許多人還會因消暑而頻繁吃冰、喝冷飲和吹冷氣，導致更多身體上的困擾。對此，中醫師余雅雯推薦可適量吃「薑」。雖然大家普遍認為薑是冬天養身食材，但其實在中醫的觀點中，薑在夏季同樣有著獨特的功效。尤其對孕婦來說，在產前、產後時期，有助於驅寒、止吐、預防感冒、止痛、止瀉、健胃等作用。

余雅雯在臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文指出，薑的開胃效果好，在產前產後時期，都有一定的幫助！俗話說：「飯不香，吃生薑」，意思是指當食慾減退、飯量減少時，吃上幾片生薑，或在菜餚中放點嫩薑，都能促進胃液分泌，增加飯量。

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孕婦吃薑止吐、舒緩害喜現象

余雅雯表示，薑自古以來都視為治病聖藥。而薑對於孕婦或生產後的婦女更是保健妙品。當中所含的薑醇及薑烯酚是天然的止吐藥物，對於早期孕婦出現的害喜現象，有舒緩功效；薑還含有多種礦物質如鈣、鐵、磷及維生素A、B、C和胡蘿蔔素，是價廉而含豐富營養的食物。另外，以下為孕婦初期、中晚期、產後坐月護理吃薑好處：

●懷孕初期：懷孕時，體內整個內分泌系統會產生變化，尤其懷孕初期變動更大。懷孕3個月內會出現害喜現象，會感到食慾不振、噁心嘔吐、暈眩等不適狀況，3個月後，以上不適感會慢慢消失；另外，孕吐嚴重會影響正常飲食，危害孕婦及胎兒健康。而薑中所含的薑醇能夠發揮止吐作用，且不會有任何有毒的副作用。懷孕初期可多喝薑茶減輕害喜不適。

●懷孕中期及後期：由於胎兒於懷孕5個月開始迅速發育，孕婦每週體重會增加0.5千克至1千克，血液循環因體重增加變得不佳，因此會出現水腫、抽筋的情況。如孕婦缺乏鈣質及維生素C更會令晚間抽筋的情況加劇。此時孕婦可薑粉沖水足浴，消除水腫及下肢不適等情況，亦可多喝薑茶或以薑佐膳，補充鈣質及維生素C。

●產後坐月護理：產後坐月是調理身體的最佳時機，常聽老人家說坐月坐得好，身體可比生產前好，因此產婦於生產後應注意營養補充。在坐月期間應避免難消化及「生冷」刺激食物。而中國人傳統上會讓產婦在產後進食豬腳薑、薑飯等食品，目的是為產婦祛風去瘀、補充營養。

小孩薑吃多易上火 應控制份量

至於小孩子吃薑好不好？余雅雯說明，雖然薑是個好東西，但是薑性甘，燥熱，為了孩子的健康還是不要讓孩子吃太多薑。因為寶寶的腸胃功能發育未全，不像大人一樣各方面功能都以完善，他們很容易受到傷害。薑吃多容易上火，所以父母給寶寶吃薑的時候要注意控制份量。

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