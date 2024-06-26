自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》薑只適合冬天吃？ 中醫：對1族群能驅寒止吐又健胃

2024/06/26 09:31

中醫師余雅雯表示，薑對孕婦來說，在產前、產後時期，有助於驅寒、止吐、預防感冒、止痛、止瀉、健胃等作用；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日除帶來悶熱不適，許多人還會因消暑而頻繁吃冰、喝冷飲和吹冷氣，導致更多身體上的困擾。對此，中醫師余雅雯推薦可適量吃「薑」。雖然大家普遍認為薑是冬天養身食材，但其實在中醫的觀點中，薑在夏季同樣有著獨特的功效。尤其對孕婦來說，在產前、產後時期，有助於驅寒、止吐、預防感冒、止痛、止瀉、健胃等作用。

余雅雯在臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文指出，薑的開胃效果好，在產前產後時期，都有一定的幫助！俗話說：「飯不香，吃生薑」，意思是指當食慾減退、飯量減少時，吃上幾片生薑，或在菜餚中放點嫩薑，都能促進胃液分泌，增加飯量。

孕婦吃薑止吐、舒緩害喜現象

余雅雯表示，薑自古以來都視為治病聖藥。而薑對於孕婦或生產後的婦女更是保健妙品。當中所含的薑醇及薑烯酚是天然的止吐藥物，對於早期孕婦出現的害喜現象，有舒緩功效；薑還含有多種礦物質如鈣、鐵、磷及維生素A、B、C和胡蘿蔔素，是價廉而含豐富營養的食物。另外，以下為孕婦初期、中晚期、產後坐月護理吃薑好處：

●懷孕初期：懷孕時，體內整個內分泌系統會產生變化，尤其懷孕初期變動更大。懷孕3個月內會出現害喜現象，會感到食慾不振、噁心嘔吐、暈眩等不適狀況，3個月後，以上不適感會慢慢消失；另外，孕吐嚴重會影響正常飲食，危害孕婦及胎兒健康。而薑中所含的薑醇能夠發揮止吐作用，且不會有任何有毒的副作用。懷孕初期可多喝薑茶減輕害喜不適。

●懷孕中期及後期：由於胎兒於懷孕5個月開始迅速發育，孕婦每週體重會增加0.5千克至1千克，血液循環因體重增加變得不佳，因此會出現水腫、抽筋的情況。如孕婦缺乏鈣質及維生素C更會令晚間抽筋的情況加劇。此時孕婦可薑粉沖水足浴，消除水腫及下肢不適等情況，亦可多喝薑茶或以薑佐膳，補充鈣質及維生素C。

●產後坐月護理：產後坐月是調理身體的最佳時機，常聽老人家說坐月坐得好，身體可比生產前好，因此產婦於生產後應注意營養補充。在坐月期間應避免難消化及「生冷」刺激食物。而中國人傳統上會讓產婦在產後進食豬腳薑、薑飯等食品，目的是為產婦祛風去瘀、補充營養。

小孩薑吃多易上火 應控制份量

至於小孩子吃薑好不好？余雅雯說明，雖然薑是個好東西，但是薑性甘，燥熱，為了孩子的健康還是不要讓孩子吃太多薑。因為寶寶的腸胃功能發育未全，不像大人一樣各方面功能都以完善，他們很容易受到傷害。薑吃多容易上火，所以父母給寶寶吃薑的時候要注意控制份量。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中