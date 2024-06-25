健康網》讓不愛運動者動起來？ 醫：用「錢」鼓勵有效

如果運動需要「勉強自己」，通常都沒辦法持久，設法找到自己真心喜歡的運動，才是重點；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕真的有辦法讓不愛運動的人動起來嗎？耳鼻喉科診所醫師曾家承在臉書粉專「書米蟲的啃食日記」發文表示，通過遊戲或金錢鼓勵運動，有助於建立長期運動習慣，或是覺得運動有趣好玩、自己真心喜歡，才有辦法維持長久。研究顯示，接受金錢激勵和積分的組別中，步數增加的幅度最大，且研究結束後6個月，仍可維持成果。

曾家承指出，研究找了約1050位已知患冠心症，或10年心血管疾病風險≥7.5%的患者，且每日步數小於7500步，隨機分成對照組（150人），僅每天收簡訊；遊戲點數組（300人）；金錢誘因組（300人）；遊戲+金錢誘因組（300人）。持續介入12個月，結束後再追蹤6個月。

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遊戲+金錢誘因組增幅最大

曾家承提到，用行動裝置記錄每天行走步數，研究結果是參與者中，無論是獲得財務激勵、基於遊戲積分的激勵，還是兩者兼而有之，其步數增加幅度均大於對照組。遊戲點數組增加538步；金錢誘因組增加491步；遊戲+金錢誘因組增加868步。同時接受金錢激勵和積分的組別中，步數增加的幅度最大，且研究結束後6個月仍可維持成果（576步以上）。

他說，如果運動需要「勉強自己」，通常都沒辦法持久，設法找到自己真心喜歡的運動，才是重點。除了多方嘗試不同的運動（騎腳踏車、游泳、登山、打棒球等）外，讓運動變有趣、有誘因也是一種方法。這篇研究證實了，玩遊戲賺點數的方法，甚至提供一點金錢獎勵，都有助於建立長期運動習慣。

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