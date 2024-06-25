全台衛生局第一間 高市「生物氚分析實驗室」啟用

日本去年年8月24日開始排放福島核電廠事故含氚處理水，引發各界對周邊海域水產品、漁獲物等攝食風險關注，啟用全臺衛生局的第一間「生物氚分析實驗室」。（衞生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕日本去年8月24日開始排放福島核電廠事故含氚處理水，引發各界對周邊海域水產品、漁獲物等攝食風險關注，為長期監測對海洋生態、人類攝食可能造成的影響，高市持續擴充檢測量能與精進技術，核能安全委員會向行政院核准與地方合作，決定在高市衛生局建置第一間「生物氚分析實驗室」，今天揭牌啟用，將針對水產品進行輻射安全監測。

日本福島核電廠長期排放含氚處理水，對我國海域及漁業所造成的影響，需仰賴科學檢測數據進行相關評估，因應日本去年8月24日開始排放福島核電廠事故含氚處理水，引起各界對周邊海域水產品、漁獲物等攝食風險關注，為長期監測對海洋生態、人類攝食可能造成的影響，高市持續擴充檢測量能與精進技術。

請繼續往下閱讀...

衞生局長黃志中表示，高市為海洋首都及漁業重鎮，衛生局積極爭取中央補助經費，由核能安全委員會、衛生福利部食品藥物管理署、行政法人國家原子能科技研究院統籌及輔導，本市已購置「液態閃爍計數儀」，培訓檢驗分析人員，建置全台地方衛生局第一間「生物氚分析實驗室」，日後將配合中央及市府規劃，投入我國生物氚安全監測，擴充本市檢驗量能，增進市民對食安信心。

黃志中指出，為確保輸入食品輻射安全，高市日前已購置「純鍺偵檢器搭配加馬能譜儀」，以專業檢驗人力操作精密儀器，嚴格檢測食品中放射性核種（碘-131、銫-134、銫-137），並通過衛福部食藥署認證成為中央指定檢驗專責局，除檢測本市檢體外，更協助台中市、台南市、宜蘭縣、新竹縣、雲林縣、嘉義縣市、屏東縣、金門縣、連江縣等縣市送驗市售抽樣食品。

「純鍺偵檢器搭配加馬能譜儀」自111年起至113年6月24日，共檢驗1978件，其中水產品238件，檢驗結果包括碘-131、銫-134、銫-137均符合規定；衛生局將持續加強市售水產品查驗，並結合生物氚檢測以持續精進檢驗量能，配合抽驗計畫，執行水產漁獲物生物氚安全監測，作為日本排放含氚處理水後，評估我國海域生態輻射影響的重要參考依據，為食安做好把關工作。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法