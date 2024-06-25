又見2例1歲嬰染新冠重症 今年小於1歲累計33例

疾管署副署長曾淑慧表示，今年小於1歲新冠併發症累計33例。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕新冠疫情升溫，上週本土新冠併發症新增817例，其中2例是南部1歲左右男嬰，均出現高燒、呼吸喘及費力等症狀，其中1例甚至併發肺炎、腦炎。衛福部疾管署統計，今年小於1歲新冠重症累計已達33例。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週新增2例嬰兒染新冠併發重症，均為南部1歲上下男嬰，其中1例近1歲，有先天心肺疾病史，未曾接種新冠疫苗，6月中旬高燒到39度，曾到診所就醫，新冠快篩呈現陽性，在醫師給藥後返家觀察，但陸續出現聲音沙啞、呼吸聲明顯增大及費力，在發病第4天到急診，醫師評估有些哮喘而提供支氣管擴張劑，並收治住院觀察，所幸改善很快，隔日症狀緩解就出院。

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另1例1歲多男嬰就比較嚴重，沒有潛在疾病，未打新冠疫苗，6月中旬發燒，到診所就醫，服藥後症狀改善，但於發病第5天又有發燒、畏寒、咳嗽、咳嗽有痰、呼吸喘及費力等情形，到醫院急診檢查發現體溫高達40度，並且血壓偏低，新冠快篩呈現陽性，X光顯示有肺炎，因呼吸窘迫而插管入住加護病房，住院期間意識狀態不佳，檢查再度發現腦水腫，醫師懷疑併發腦炎，至今住院近1週，仍在加護病房治療觀察中。

疾管署副署長曾淑慧表示，今年小於1歲新冠併發症累計33例，占整體0.3%，1至6歲則是39例，占整體0.4%，數據與過去差不多，未有異常。

林詠青再次強調，目前XBB疫苗對於主流變異株仍具有保護力，年滿6個月以上嬰幼兒，以及年長者、慢性病患者及孕婦等高風險族群，感染新冠併發重症、死亡風險較高，記得一定要接種疫苗。此外，近期發現有些小孩個案感染前，同住家人也有疑似症狀，不排除就是傳染源，提醒若是家中有小孩，其他家人也應該接種，以降低傳染給小孩的機會。

林詠青也提醒，目前疫情上升中，若民眾有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等症狀，建議先用快篩檢測，再於就醫時告知醫師結果，以利快速診斷。

曾淑慧表示，已與醫師公會全聯會合作發放免費快篩，合計有2500家醫療院所參與，一共300萬劑，會先提供一小批9月到期的快篩，之後再提供其餘12月到期的快篩，有需要的民眾可索取。

另外，腸病毒仍處於流行期，曾淑慧指出，上週門急診就診1萬8931人次，較前一週上升5.7%，要多留意孩童健康狀況，如出入親班、夏令營、托兒所、室內兒童樂園等人口密集、互動頻繁的場所，須協助加強落實肥皂勤洗手，做好個人衛生、注意環境清潔及消毒。今年累計4例腸病毒重症，分別感染克沙奇A2型及克沙奇A10型各2例。

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