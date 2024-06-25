雙病毒狂燒！ 新冠7月中進高峰 時隔7年又見夏季流感

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕新冠、流感雙病毒狂燒，醫院急診被塞爆，衛福部疾管署今（25日）公布，本土新冠併發症上週新增817例，較前一週上升3成左右，連續5週上升，預估7月中旬後可能進入高峰；流感也於6月初進入流行期，為時隔7年再見夏季流感，這波高峰期仍待觀察，但不排除與新冠重疊，提醒民眾注意防護。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上週本土新冠併發症新增817例，較前一週624例上升，累積併發症以65歲以上長者占79%最高；新增40例死亡，則與前一週38例持平，累積死亡也是65歲以上占90%為多。

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郭宏偉指出，近4週變異株監測統計，本土及境外移入均JN.1，占比分別為62%及47%，為國內主流株；不過，「KP病毒」系列的KP.2占比上升，在本土與境外移入分別為18%及25%，其次是KP.3占8%及14%，XDV.1占8%及9%。

疾管署副署長曾淑慧指出，JN.1、KP.2及KP.3因具免疫逃脫特性，具較佳傳播力，但目前研究顯示尚未增加疾病嚴重度，現有快篩與PCR等檢測方法仍能有效偵測病毒，已核准抗病毒藥物亦持續有效。

曾淑慧再次提醒民眾接種XBB疫苗增強保護力，上週接種2.1萬人次，較前一週1.3萬人次增加61.54%，迄今全國累計接種280.5萬人次，全國接種率11.47%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.74%、1.79%。

曾淑慧強調，目前新冠疫情持續上升，但增幅已趨緩，評估即將進入暑假，甚至大學已進入暑假，升幅應該會持續趨緩，預計7月進入高原期上下震盪約1、2個月，然後下降，不排除9月開學以後，又會再有一波疫情。

不只新冠升溫，曾淑慧說明，上週類流感門急診就診達9.5萬人次，較前一週上升6%，已經連續4週占急診人次超過11%，也就是處於流行期；上週新增77例流感重症、10例流感死亡，但預計高峰不會比前一波高，實際高峰期仍待觀察。

曾淑慧指出，上次發生夏季流感是2016年10月至2017年10月的流感季。從去年10月1日進入本流感季至今，累計1144例流感重症、214例流感死亡，與疫情前的2018至2019年流感季同期相當。她也提醒，現有公費流感疫苗剩不到1萬劑，若有需要的民眾可善加使用。

新冠疫情走勢。（疾管暑提供）

國際重要新冠變異株與新冠疫情衝擊分析。（疾管暑提供）

國內COVID-19疫苗接種情形。（疾管暑提供）

全國各縣市新冠XBB變異株疫苗接種率統計。（疾管暑提供）

omicron變異株檢出趨勢。（疾管暑提供）

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