新冠疫情再升溫 台大醫院啟動「控床」措施

因應新冠疫情，台大醫院啟動「控床」機制，統一調度各科別負壓隔離病房，病床能更彈性運用。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續上升，且處於流行期，全台各地醫院和基層院所均發現病患數量增加。台大醫院今（25日）證實，上週二啟動「控床」機制，統一調度各科別負壓隔離病房，讓病床能更彈性運用。

台大醫院內科部感染科主任陳宜君指出，因應近期病人增加，院方自上週二開始啟動統一調度負壓隔離病房的感染管控措施，將平時由各科別自行運用的病床收回統一管理，讓住院病人能夠得到適當的隔離和治療。

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陳宜君表示，其實這是台大醫院行之有年的機制，平時沒有需求時就不會啟動，最近因新冠病人增加，為避免免疫力低下患者發生院內感染因此加強感控措施；她強調，並不是所有新冠病人都需要住到負壓隔離病房，主要針對尚未用藥、正在進行呼吸治療及可能產生飛沫的病人。

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，臨床確實觀察到新冠病人增加，現在只有重症才需通報，因此院內對於新冠病人的感染管控措施與一般流感相同，由於新冠已降級，負壓病房主要留給結核病等空氣傳染疾病患者；新冠患者如需住院，基本上會就地隔離，盡量集中治療，重症則送至加護病房，非必要情況下不會住進負壓病房。

邱政洵也說，目前新冠仍以輕症居多，而輕、重症病例均有增加趨勢，屬於疫情高峰，預計這波高峰大概還需一個月才有機會降溫。他也提醒民眾，前往醫院、公共場所或有症狀時，建議戴口罩並勤洗手。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，國內急診每週平均約2.3萬人次就診，本週較前一週略增約200人次，雖有微幅增加，但急重症病患治療不受影響，醫事司會密切監控各醫院急診狀況，也建議民眾落實分級醫療，輕症時可先至診所就醫。

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