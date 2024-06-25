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老闆拚酒釀肝癌 10年來頻復發！醫6招助續命
〔記者陳建志／台中報導〕台中72歲張老闆年輕時應酬喝酒拼業績，不料10年前腹痛就醫查出罹患肝癌，手術切除後恢復健康；但幾年前又發現肝癌復發，且腫瘤靠近心臟位置，只能以栓塞、放療及標靶藥物治療，所幸成效極佳，沒想到日前三度復發，評估後改採燒灼、免疫療法控制病情，出院後維持生活品質，讓他直說：「相信醫療團隊，活著就有希望！」
亞大醫院肝膽腸胃科醫師林賢平指出，惡性腫瘤始終高居我國十大死因首位，而其中肝癌一直名列在前5名中，因此過去常被稱為國病，然而隨著醫療科技進步，目前醫界對晚期癌症都不再完全悲觀，而是以對付慢性疾病的態度與之長期抗戰，幫助患者燃起求生意志，接受積極治療。
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林賢平表示，以患者為例，10年前就因酗酒出現肝硬化，一開始不以為意，直到出現容易疲倦、無力感，甚至厭食暴瘦5、6公斤，才驚覺健康亮紅燈，最後並因腹痛難耐就醫接受腹部超音波檢查，赫然發現肝臟長了一顆約8公分大的惡性腫瘤，旋即安排肝腫瘤切除手術，術後恢復良好持續定期追蹤。
不過幾年前門診追蹤時，發現肝癌復發，並已侵犯到了下腔靜脈靠近心臟位置，因已屬於肝癌晚期無法開刀，於是建議三管齊下，先採用「經肝動脈血管栓塞化學療法」治療肝內腫瘤，再加上「放射療法」治療血管內的腫瘤，最後再用標靶藥物抑制癌細胞生長，經過長達1年的治療，腫瘤獲得控制，不再長大或擴散。
沒想到今年初定期超音波追蹤時，醫療團隊又發現了一顆1公分大的新生肝內小腫瘤，經電腦斷層確認是復發的肝癌後，決定使用經皮穿肝的「射頻燒灼術」消除這顆腫瘤，但幾個月後又在定期追蹤時發現3顆復發的肝癌腫瘤，此時病人排除手術治療，同意再度接受「經肝動脈血管栓塞化學療法」治療復發的腫瘤，並接受全身性「免疫藥物」的治療。
日前患者回診時表示身體健康狀況頗為穩定，生活起居都沒有受到影響，甚至還能跟家人一起外出旅遊，強調「信任醫療團隊，只要活著就有希望」。
林賢平強調，患者從第一次發現肝癌至今已經10年，雖沒有完全治癒肝癌，但拜新治療藥物與侵入性治療進步所賜，包括手術、栓塞、放射、消融、標靶藥物及免疫療法等新工具，依舊能延長生命並保有不錯的生活品質，所以即使面對難以治癒的晚期肝癌，都可諮詢醫師討論治療方式，千萬不要輕言放棄。
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