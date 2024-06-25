天選之人「撐5年」確診！ 分享病況直呼：KP.2威力真可怕

臉書粉專「名為變態的神父」表示，撐了5年還是確診，直呼「KP.2變異株的威力還真是可怕」。（圖擷自「名為變態的神父」臉書粉專）

〔即時新聞／綜合報導〕近期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，經常評論時事的臉書粉專「名為變態的神父」表示，撐了5年還是確診，並詳細分享病況，形容現在身體如同被砲彈轟過一樣，直呼「KP.2變異株的威力還真是可怕。」

曾出版《臺灣交響曲：名為變態的神父自選集》的作家「名為變態的神父」於臉書粉專發文提及，他在22日快篩後確定確診，並坦言「果然再怎麼防，都防不過家人」、「KP.2變異株的威力還真是可怕」，今日進一步發文分享詳細病況。

請繼續往下閱讀...

確診第1天感到頭暈，鼻咽有點不舒服，全身痠痛無力，暈的情況是可以昏睡一整天不省人事的那種。第2天昏睡醒來，連站都站不穩，走路都有問題，差不多是站起來就感到天旋地轉的程度。第3天鼻塞嚴重，塞到整個鼻子都無法呼吸的那種情況，不斷擤鼻涕用掉了一堆衛生紙，只能用嘴巴呼吸。

今日確診第4天，目前現在症狀趨緩，不過換喉嚨開始癢，病程大概是攻擊「頭－鼻咽－喉嚨」，咳嗽倒是還好，但偶爾會咳出有痰，感覺這次症狀跟過往不太相同，主要著重在上呼吸道及頭暈的部分，目前味覺正常，名為變態的神父直呼，「現在我身體的感覺好像被砲彈轟過一樣」。

名為變態的神父提及，疾管署說今年8、9月會到達高峰，傳「天氣熱可以殺死病毒」，這是錯誤認知，天氣越熱越容易傳播，因為太熱反而口罩戴不住，人群又喜歡聚集，例如：大家一起去某個消暑勝地，而且衣服穿得更少，隔絕措施減少，病毒更容易傳播．

他建議，「應多注意防疫，戴好口罩、多噴酒精，特別是還沒確診過的。」目前情況是很多人都沒戴口罩，確診者四處走你也不知道，有些人沒有快篩，當成是感冒，因為沒自覺，那作息就更自然，更加不設防了。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法