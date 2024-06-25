健康網》咳嗽莫輕忽！ 醫：持續8週、合併7症狀速就醫

醫師呼籲民眾，若咳嗽持續超過8週，並合併呼吸困難、異常呼吸聲、發燒、胸痛、咳血、咳出黃色或綠色黏液、咳嗽加重或持續超過10天等症狀，應速就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕咳嗽雖常見，但不能輕忽！醫師提醒，咳嗽也可能是其它健康問題的徵兆，像是非哮喘性嗜酸性粒細胞性支氣管炎、慢性支氣管炎、支氣管擴張、腫瘤、異物、間質性肺病等。因此呼籲民眾，若咳嗽持續超過8週，並合併呼吸困難、異常呼吸聲、發燒、胸痛、咳血、咳出黃色或綠色黏液、咳嗽加重或持續超過10天等症狀，應速就醫。

長安醫院醫師在臉書發文指出，咳嗽是胸腔科門診最常見的症狀之一。據統計，咳嗽的病人占了胸腔科門診的40％；而依據咳嗽持續的時間，可以將咳嗽分成3類，每類的常見病因各不相同：

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1.急性咳嗽：症狀持續不到3週，最常見的原因是急性呼吸道感染。

2.亞急性咳嗽：症狀持續3至8週，通常是呼吸道感染後未完全恢復。研究顯示，近一半的亞急性咳嗽不需特殊治療即可自行恢復。

3.慢性咳嗽：症狀持續超過8週，常見病因包括鼻涕倒流、氣喘和胃食道逆流。慢性咳嗽較常見於女性，因女性的咳嗽反射敏感性較高。

醫師提醒，咳嗽雖然是胸腔科門診常見症狀，但咳嗽也可能是其他健康問題的徵兆。若咳嗽持續超過8週，建議接受胸部X光檢查。如果咳嗽又合併呼吸困難、異常呼吸聲、發燒、胸痛、咳血、咳出黃色或綠色黏液、咳嗽加重或持續超過10天等症狀，請立即就醫；呼籲民眾，了解咳嗽的原因和持續時間，有助於更好地應對和治療。

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