挑戰非洲最高峰 醫師建議使用預防性高山症用藥

家庭醫學部蔡瑋情醫師建議，出國旅遊前可至家庭醫學部門診接受旅遊醫學諮詢。（院方提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕62歲的洪先生已退休，平時有運動及登山習慣，這次預計跟朋友一起去非洲旅遊，挑戰非洲高山吉力馬札羅山，為瞭解旅遊前是否有需事先準備的藥品，至新竹臺大分院新竹醫院家庭醫學部就診諮詢。經過醫師詳細詢問過去病史、過往登山症狀、身體檢查及行程評估後，醫師建議使用預防性高山症用藥，並詳細衛教預防高山症的方法；醫師也於門診即時查詢當地疫情，提供洪先生疫苗以及其他預防性用藥之建議。洪先生在接受過諮詢後，對於如何進行旅遊準備更加了解，終於能放心出遊，快樂登山。

新竹臺大分院家庭醫學部蔡瑋情醫師表示，近年登山運動盛行，出國時到高海拔地區旅遊的機會也增加，建議民眾在旅行出發前，可先查詢自己要前往的目的地是否為高海拔的地區，事先做好準備。一般來說，高山症在海拔2100m以上的任何高度都可能會發生，特別容易發生在海拔2750m以上的區域。任何人都可能出現高海拔疾病，包括平時非常健康的成年人。高海拔疾病發生與否、嚴重程度因人而異，最主要受到個人體質影響，和旅客平時的體力、運動習慣等都沒有太大的相關性。如果過去曾有高山症的病史則是重要的危險因子。單就高海拔疾病來說，心衰竭、慢性阻塞性肺疾（COPD）、肺動脈高壓等病人有較高危險性，需要特別注意。

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高山症臨床症狀可能會有頭痛、伴隨虛弱無力、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈頭昏、睡眠不佳等，少數發生急性高山病的病人，會惡化為高海拔腦水腫或高海拔肺水腫。高海拔腦水腫的症狀包括嚴重頭痛、嗜睡、意識不清、運動失調（步態不穩）、甚至昏迷；高海拔肺水腫症狀則包括運動能力變差、休息狀態下仍不停喘氣、乾咳、胸悶等，嚴重者甚至可能有死亡風險。

高山症預防藥物是醫師處方用藥，建議民眾登山前，可先至家醫科門診接受身體檢查評估，並與醫師充分討論是否需使用高山症預防藥物，並依醫師指示服用。安排登山行程時需謹慎規劃爬升速度，避免快速上升高度，讓身體能慢慢適應高海拔環境；在高海拔地區也盡量減少劇烈、高耗氧活動，並注意自己或同行隊友是否出現高山症的早期症狀，如有症狀發生應盡快降低高度。旅遊前可藉由旅遊醫學諮詢，提前準備及了解相關注意事項，才能安心享受登山樂趣。

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