脊椎盤破裂痛起來要人命！ 中醫師獨創1招免開刀緩解症狀

脊椎盤破裂痛起來要人命！中醫師陳宗政獨創1招，免開刀緩解症狀。（聯新國際醫院提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名67歲男性因脊椎壓迫、脊椎破裂，導致雙腳無力無法行走約3週，甚至站立3分鐘就需要坐下，只能仰賴輪椅，因雙腳時常疼痛嚴重影響睡眠，讓他痛不欲生，影響生活品質，求助醫師注射治療後，配合脊椎功能整合治療，短短2週已減輕不少疼痛，也能正常行走，讓他感慨，早點治療就不用痛這麼久了。

中醫師陳宗政指出，脊椎是身體的中柱，最重要的功能是負重與活動。（聯新國際醫院提供）

聯新國際醫院中醫科醫師陳宗政表示，該男因長期姿勢不良，造成脊椎受損，不時局部酸痛，後因打羽球不幸再度傷了脊椎，慢性加急性疼痛，讓他承受不住求醫。他先是找到聯新國際醫院運動醫學中心檢查後，發現是椎間盤破裂、突出，經醫師注射治療後建議轉至同院中醫科同步進行中西合療。

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陳宗政表示，該男因脊椎盤破裂，壓迫神經，不僅有慢性疼痛，難以入睡，雙腳也無力行走。他運用筋膜＋張拉整脊，調整並放鬆其受損的脊椎，並引導脊椎恢復功能位置，與傳統整脊不同，無需頓挫力量介入，他強調，「脊椎功能平衡整治」依照人體結構原理，輕巧自然復位脊椎功能軌道的位置，穩定性較高，且復發性較低，是一套獨創療法，更適合脊椎病患者。

陳宗政指出，「脊椎是身體的中柱，最重要的功能是負重與活動，脊椎病引起的症狀包括腰酸背痛、肩頸僵硬疼痛、手腳痠麻脹，以及自律神經失調，像是睡眠差、心悸胸悶、胃酸逆流等，常見治療如止痛藥、電熱療、針灸都能改善症狀，但搭配脊椎根本的治療，才能『治本』減少復發，找回健康。」

陳宗政提到，所設計這套脊椎健康訓練法，從頸胸至腰腿部，像是頸椎呼吸、全脊椎伸展、腰尾椎控制等，都能透過學習後自我訓練，達到日常自我維持脊椎健康，遠離疼痛。他建議上班族平時要維持良好坐姿，不久坐，多活動，並讓頭頸腰尾適當活動放鬆，避免長期姿勢不良造成的身體傷害。

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