男子1週重訓、游泳6天仍瘦不下來 醫曝原因

奇美醫學中心結合AI，率先推出生活習慣諮商，開辦全新的門診服務。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕58歲的劉姓男子，因為高血脂與過胖等問題，決定減肥，但他每週花6天重訓、游泳，卻仍無法瘦下來，求助奇美醫學中心，才發現原來是有氧運動強度不夠，進行生活習慣與生活型態的調整，透過AI疾病風險預測，並配合智慧穿戴裝置，找回健康的自己，也成功戒菸。

為響應總統賴清德提出的8年慢性病防治「888計畫」，將8成三高病患加入照護網，其中8成個案接受生活習慣諮商，以提升整體國人健康，奇美醫學中心率先起跑，結合AI預測技術與穿戴式裝置，推出全新的門診服務。

請繼續往下閱讀...

劉姓男子就是求助奇美新開辦的「生活型態醫學門診」，經專業的諮詢、評估，給予個人化的健康管理方案，配合飲食習慣與運動強度的建議，不使用藥物，約2個月就成功減重，且達到體脂肪下降、肌肉量提升的目標。

奇美醫學中心結合AI，率先推出生活習慣諮商，開辦全新的門診服務。（記者吳俊鋒攝）

奇美預防醫學科暨健康檢查中心主任蔡孟修表示，現代疾病多因不健康生活方式引起，型態的改變，應成為治療一部分，強調日常習慣重要性，包含飲食、睡眠、身體活動、壓力管理、正向社會連結，以及避免危害性物質使用。

蔡孟修強調，透過個人化生活型態處方，可預防、治療並逆轉慢性疾病；劉男雖然每週游泳、重訓6天，且有個別教練指導，但1天抽菸3至5支，經常聚餐，還不忌口，難以達標。

經諮商並搭配智慧手環監測，醫院發現劉男有氧運動強度不足，且AI預測罹患心血管疾病機率超過50%，蔡孟修為他制定個人化生活型態處方，還搭配營養師、物理治療師等團隊的介入。

蔡孟修說，劉男也配合戒菸，在沒有藥物介入情況下，60天後，不僅沒有一般戒菸者容易出現的體重上升，反而瘦了2公斤，且BMI百分比下降近3%，肌肉量提升。

蔡孟修指出，一些慢性病只吃藥不會好，需要搭配生活型態調整，以AI預測技術，結合穿戴式裝置監測睡眠、壓力、身體活動等數據，可更精確提供個人化管理方案，協助掌握自己健康。

奇美醫學中心院長林宏榮提到，融合生活型態評估的生活習慣諮商，加上AI健康預測，再以智慧穿戴技術的協助，能幫助個案建立良好的生活習慣與健康生活型態，從而有效促進整體健康，提升生活品質與滿意度。

林宏榮認為，唯有深入個案的生活，拉近與病人的距離，才能提供最優質的健康促進，以及預防醫學服務。

奇美醫學中心結合AI，率先推出生活習慣諮商，開辦全新的門診服務。（記者吳俊鋒攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法