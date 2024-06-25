健康網》豬腳麵線誘惑難擋 醫：掌握攝取量、補蔬菜是關鍵

豬腳麵線是在台必吃美食之一，各大夜市、觀光景點總少不了它的美味香氣。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕豬腳麵線是台人必吃美食之一，各大夜市、觀光景點總少不了它的身影。不過清水五權健康診所醫師蘇聖文提醒，一份軟嫩的滷豬腳，主要營養成分為蛋白質和脂質，熱量對女性而言稍嫌過高，本身鈉含量也偏高。且若以豬腳麵線做一餐，蔬菜量大不足。建議在外用餐需要掌握好份量、補足所需蔬菜量，吃得更健康。

蘇聖文於臉書粉專「清水健康好夥伴-蘇聖文醫師」發文表示，滷豬腳主要由肉、豬皮以及厚厚的脂肪所組成，再加上諸多香料滷製而成。可想而知它的主要營養成分是蛋白質以及脂質。

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值得一提的是，豬腳中的膠原蛋白也屬於蛋白質的一種，整體來說，如果是煮得軟嫩，脂質被熬出去至滷汁內的話，其蛋白質與脂質的含量約莫是1：1左右。若考量到其熱量占比，還是以脂質為高。他提到，中式料理往往有鈉含量偏高的通病，建議要多喝水排出身體過多的鈉。

不過，在外面吃東西，很難控制食物的種類跟料理方式。蘇聖文指出，這時候就需要控制份量了。以圖中的豬腳麵線為例（見下圖），半中半蹄加上麵線跟蛋。1整份熱量約在700到800大卡左右，作為男生的1餐滿剛好的，但如果是女生可能就要稍微考量一下平常的活動量，或是吃一半，剩下交給一旁的老公或男朋友來解決，也是不錯的方式。

醫師指出，半中半蹄加上麵線跟蛋。1整份約莫熱量在7到800大卡左右。（圖擷取自蘇聖文臉書「清水健康好夥伴-蘇聖文醫師」）

蘇聖文提到，這一餐還有另外一個大問題，就是蔬菜量不足，儘管他自己在用餐時多點了一份青菜，但是份量來說依然不太夠。只好晚餐青菜多吃一點，來補足一天需要的青菜份量。

蘇聖文總結，份量跟種類的控制說簡單也不算太簡單，但說難也不難。對於各種食材以及比例有點概念後，就可以很好的去調整各餐之間的關係。

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