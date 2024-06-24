健康網》耳朵進水用棉花棒掏錯了！ 醫這2招解決「游泳耳」

醫師表示，耳朵進水後若習慣用手或是棉花棒掏，反而可能破壞耳朵組織引起外耳道發炎；情境照。（圖擷取自胡皓淳臉書「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天「趣」玩水，消暑又快樂，不過玩完水若出現「游泳耳」恐怕得不償失。醫師胡皓淳解釋，游泳耳其實是外耳道發炎，通常是水進入耳朵後，習慣用手或是棉花棒掏，但反而破壞耳朵組織引起發炎造成。建議可以單腳傾頭跳動，讓耳朵傾斜，水分自然排出。或使用吹風機，以低溫低吹力的模式吹乾耳朵周圍，也是不錯方法。

輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書粉專「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文衛教指出，游泳耳好發夏天或者長時間接觸水的情況下。常見症狀包括耳朵發癢、疼痛、耳垢增多，甚至可能出現耳廓紅腫的現象，有時候還可能會有耳朵分泌出膿液的情形。

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通常游泳或洗頭洗澡後，耳道內都會滲入一些水分。胡皓淳表示，這些水分可能只會帶來耳朵的悶塞感，但如果水量較多，覺得不舒服的話，可以單腳傾頭跳動，讓耳朵處於傾斜狀態，這樣大部分的水就可以順著耳道流出。殘存的水分，可以靜待一段時間，讓身體本身的溫度和外界的空氣逐漸蒸發掉。

另，他提醒，使用吹風機以低溫低吹力的模式，吹乾耳朵周圍水分也是一個不錯的選擇，但要注意距離和溫度，避免對耳朵造成傷害。

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