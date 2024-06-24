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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》下背痛是肌肉缺氧？ 醫：「這類」患者找不出病因

2024/06/24 14:34

許多背痛患者的背部肌肉難以放鬆，這可能造成局部血液循環變差，使肌肉痠痛及肌耐力變差；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕若有腰痠、緊繃、坐不久的困擾，那可能肌肉缺氧是癥結所在。恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文指出，法國研究發現，慢性下背痛患者的下背肌群，在運動時耐力差，肌肉含氧量和機械效率皆較低，而且運動後疼痛增加。許多患者檢查都顯示正常，無法明確找出病因，屬於「非特異性下背痛」。

王思恒提到，針對慢性下背痛患者的關鍵發現是，運動後疼痛會加劇；下背肌肉在站立及運動時，氧氣含量都較低；背肌運動機械效率較低，容易疲勞。而許多背痛患者的背部肌肉難以放鬆，這可能造成局部血液循環變差，使肌肉痠痛及肌耐力變差。

他表示，多數患者的背痛屬於「非特異性下背痛」，也就是影像檢查（如X光、核磁共振）均顯示正常，無法明確找出病因，這讓許多患者感到挫折。或許肌肉的生理變化，是許多患者脊椎結構正常，但持續疼痛的重要原因。

王思恒說，不過，這還需要更多研究來證實。而運動是慢性下背痛最重要的治療策略，針對下背的肌耐力做針對性的訓練，例如一組30下的羅馬尼亞硬舉，是否有獨特的益處？需要進一步研究。

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