健康網》楊枝甘露涼一「夏」 農糧署：挑選芒果3訣竅

若喜歡豐富口感，楊枝甘露可以加入茶凍、芒果果肉或椰果；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近天氣熱，時不時就會想喝杯飲料，而最近剛好是芒果盛產的季節，可以自己做一杯楊枝甘露。農糧署在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文分楊枝甘露作法，但在製作之前，要先挑選到好吃的芒果，有三訣竅：看、聞、摸；頭尾飽滿，果香濃郁、品質好，蒂頭微凹陷、有果粉為佳。

農糧署表示，剛買回來的芒果很硬的話，建議先開箱置於陰涼通風處，待果實變軟、出現香氣後再行食用。芒果長黑斑是否可食用視情況而定，黑斑因受黑斑病或炭疽病感染，不會感染人體，削除即可食用。若已明顯腐敗、變色、變味則應盡速丟棄。若喜歡豐富口感，楊枝甘露可以加入茶凍、芒果果肉或椰果。

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夏日甜品楊枝甘露

材料：芒果2粒、西谷米30課、椰漿200 c.c.、鮮奶250 c.c.、葡萄柚少許。

作法：先將芒果去皮切丁，西谷米滾水煮十分鐘，悶十分鐘，呈半透明狀後，再將芒果丁、椰奶、牛奶以果汁機打勻，最後混和西谷米，加入葡萄柚丁就完成了。

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