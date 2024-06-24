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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

疫情再升溫 澎湖縣政府呼籲儘速接種疫苗

2024/06/24 10:12

澎湖縣政府衛生局呼籲，盡速接種疫苗。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕疫情雖然解封，口罩令也隨之解除，但近來疫情有上升趨勢。衛生福利部疾病管制署表示，國內疫情上升且處流行期，上週（6/11-6/17）新增628例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一週（6/4-6/10）新增329例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上週新增38例死亡病例，較前一週新增20例上升，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。

疾管署表示，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種277.7萬人次，全國接種率11.40，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.62、1.63。近期國內疫情上升，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約286.9萬劑、Novavax XBB疫苗約4.1萬劑。

澎湖縣政府衛生局長陳淑娟提醒，由於國內疫情持續上升，提醒民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。

此外，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，提醒滿6個月以上民眾儘速接種；對於65歲以上長者或有免疫不全以及免疫低下民眾，呼籲已接種1劑且間隔12週（84天）的65歲以上長者、55-64歲原住民、滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下民眾等高風險對象，再接種第2劑以增強保護力，降低重症或死亡發生機會。

國內疫情再起，進入流行期。（記者劉禹慶攝）

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