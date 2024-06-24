30歲女子腹脹、腹痛、嘔吐、腹瀉掛急診 竟罹少見「嗜酸性腸胃炎」

女子罹少見「嗜酸性腸胃炎」；箭頭指患者腹水情形。（澄清醫院提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一位30歲女性因腹脹、腹痛、嘔吐、腹瀉掛急診，診斷出是少見的「嗜酸性腸胃炎」，罹患此非典型腸胃炎，通常是過敏體質者，接觸到特定過敏原，使血液白血球中的嗜酸性球浸潤到腸胃黏膜，導致腸胃發炎，研判患者可能是接觸到塵螨，需對症治療，否則會反覆發作。

澄清醫院中港院區胃腸肝膽科主治醫師李政祺表示 ，患者在急診時抽血驗出白血球數高達23000（正常為400－10000），其中嗜酸性白血球比例29％（正常為5％），腹部電腦斷層發現小腸壁變厚且有明顯腹水情形，經收治住院治療。

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李政祺表示，該患者白血球數高，卻無發燒現象，因明顯腹水經抽出約800CC腹水並做化驗，發現嗜酸性白血球高達76％，經胃鏡取胃黏膜做切片檢驗，胃黏膜的嗜酸性球異常增加。人體白血球以嗜中性球和淋巴球占絕大多數，還有極少比例的嗜酸性球和嗜鹼性球，嗜酸性球過高又有腸胃發炎現象，排除其他原因後，確診為少見的「嗜酸性腸胃炎」。

在為該患者經做過敏原檢查，發現對塵螨的過敏程度較高，李政祺表示，可以勾勒出患者的罹患嗜酸性腸胃炎的路徑，其過敏體質接觸到獨特過敏原後，會將白血球中的嗜酸性球吸引到腸胃黏膜，導致小腸壁變厚、胃部發炎，也出現腹水，表現的症狀與一般腸胃炎相似，如腹脹、腹痛、嘔吐、腹瀉情形。

李政祺指出，臨床醫學統計，在美國罹患嗜酸性腸胃炎的比率約十萬分之二十二，台灣的罹病率不高約十萬分之六點三，算是少見的疾病，如果未能確診而當成一般腸胃炎治療，其復發的比率很高。

患者接受類固醇藥物治療後，腹水已消去，腹脹、腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀痊癒，不過，患者一定要完整服用藥物療程，不能因症狀改善就自行停用藥物，否則仍有復發的可能，患者也需定期清洗床被單，杜絕過敏原塵螨滋生，以免再引發嗜酸性腸胃炎。

澄清醫院中港院區胃腸肝膽科主治醫師李政祺表示，發生腸胃炎的情形還要就醫，有可能是非典型的腸胃炎。（澄清醫院提供）

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