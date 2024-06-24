健康網》想瘦身看血型！ A型吃菜、O型吃肉竟能鏟肉

營養師指出，O型血更能消化動物性蛋白質，建議可以食用海鮮、肉類、魚、蔬果、洋蔥等食物；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕保持健康首重正確的飲食與運動，不過血型竟然也有影響？營養師李婉萍指出，國外有研究發現，每種血型有各自適合的瘦身飲食方法，像是A型血液更能消化植物性蛋白質，要避免食用過量肉類，並且以蔬果為主；O型血則更能消化動物性蛋白質，例如魚或肉等等，但是不容易消化乳製品、豆類、穀類等，需透過攝取各種蔬菜彌補營養。

李婉萍於臉書粉專「李婉萍營養師」發文表示，這種「血型瘦身飲食法」是由美國自然療法學者Dr.PeterJ.DAdamo進行研究提出，他發現血型與人體內部機能有著相關連結，每種血型有，各自適合的飲食類型。李婉萍彙整以下飲食法，提供民眾參考。

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A型血蔬果為主 植物蛋白質為輔

A型血更能消化植物性蛋白質，因為胃酸分泌較少，所以對於牛肉、羊肉等高脂肪肉類較難消化，要避免食用過量肉類，並且以蔬果為主，搭配植物性蛋白質，來補充體內不足的蛋白質。

●建議：多吃水果、蔬菜、豆製品、雞肉、魚。

●避免：高脂肪食物、紅肉、乳製品、番茄。

O型血蛋白質酵素多 可多吃海鮮、肉

O型血更能消化動物性蛋白質，例如魚或肉等等，O型的人體內分解肉類蛋白質的酵素，也比其它血型的人超過3倍以上，但是不容易消化乳製品、豆類、谷類，需透過攝取各種蔬菜來彌補穀物和奶製品中的營養成分。

●建議：海鮮類、肉類、魚、蔬果、洋蔥、薯、蘋果。

●避免：穀物、小麥、玉米、豆類、糯米、乳製品。

AB型血不宜食用乳製品

AB型血的人適合的飲食介於A型與B型的之間，最好將A型和B型飲食結合起來參考。其消化系統比較敏感，因此較會發胖。不適合食用乳製品食物，吃多容易脂肪囤積。

●建議：豆製品、蔬果、海鮮、魚、蛋、藻類。

●避免：乳製品、牛肉、蕎麥。

B型血可多吃肉 不宜麵條、玉米

B型血的人體內具有較多分解肉類蛋白質的酵素，所以有較好消化肉類蛋白質的能力。適合肉類與乳製品，但不適合麵條、玉米等，會使B型的代謝變慢導致堆積脂肪。

●建議：牛、羊、豬肉、各式肉類、乳製品、水果。

●避免：玉米、小麥、麵食、堅果類。

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