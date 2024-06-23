健康網》靠吃養出健康頭皮！ 營養師授6招防掉髮

彭逸珊營養師提醒，想預防掉髮，建議補充蛋白質、鐵質與鋅、B群；示意圖。（圖取自freepik）

林惠琴／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕掉髮是正常生理現象，但若發現落髮量超出正常範圍時，除就醫檢查，或許也該檢視一下日常飲食。營養師彭逸珊提醒，想預防掉髮，建議補充蛋白質、鐵質與鋅、B群，並且不要吃生蛋白、過度節食、過度攝取精緻糖。

彭逸珊在臉書粉專「愛健康營養師 珊珊」發文指出，預防掉髮的營養方案，包含「攝取足夠蛋白質」，如豆魚蛋肉、奶類；「補充鐵質與鋅」，如蛤蠣、紅肉、南瓜籽，但要注意，雖然日常飲食如豬血、文蛤、鵝肉或紅鳳菜、紅莧菜等都是不錯補鐵食材，除非檢查後發現有缺鐵問題，再補鐵劑或保健品；另外也要「補充B群」，如全麥食物、深綠色蔬菜、鮮乳。

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除此之外，彭逸珊表示，飲食也要避免「吃生蛋白」，雖說生蛋白會影響生物素吸收，不過以國人的飲食習慣來看，幾乎不會吃到生蛋白，加上生物素廣泛存在於食物中，倒不需要過度擔心；避免「過度節食」，容易營養不良；避免「過度攝取精緻糖」，造成毛囊不健康。

彭逸珊提醒，至於清潔方面，應選擇合適的洗髮精、不定時更換品牌、不過度洗髮（每天不超過1-2次）、定期做頭皮去角質等，都可以維持頭皮健康。

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