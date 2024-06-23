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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》芒果產季鮮甜 4種人食用前要注意

2024/06/23 21:19

芒果甜度高、含較多鉀離子，所以有糖尿病、體重控制、腎臟病友者要注意攝取量；示意圖。（圖取自freepik）

林惠琴／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕芒果單吃或配冰都相當美味，但醫師提醒，芒果甜度高、含較多鉀離子，所以有糖尿病、體重控制、腎臟病友者要注意攝取量。另外，也有人可能會對芒果過敏，若出現嚴重的過敏反應，如蕁麻疹、喉嚨腫脹、舌頭搔癢等現象，一定要盡快就醫。

林口長庚醫院風濕過敏免疫科醫療團隊於臉書發文指出，台灣有著「水果王國」的美稱，因為一年四季都可以產出各式各樣又好吃的水果。現在正是芒果的盛產季，紅豔、金黃或是濃綠的外表，不論大人、老人、小孩都愛吃，甚至外國遊客來台一定會要吃芒果冰。

不過，該團隊也提醒，芒果很好吃，卻還是要注意分量。因為芒果的甜度較高，有糖尿病者、體重控制者要注意糖分的攝取。芒果也含有較多的鉀離子，有腎臟方面問題的人要注意，吃太多可能會造成腎臟負擔。

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