蜈蚣毒液治腎病？ 中醫帶來新希望

科學家發現蜈蚣毒液的新用途，或可開發成治療腎臟病的藥物，圖為傳統中藥材「少棘蜈蚣」。（取自維基百科公領域）

〔編譯陳成良／綜合報導〕你可能很難想像，一種有毒的蜈蚣竟然可以治療腎臟疾病。但中國科學家的一項最新研究發現，傳統中藥材「少棘蜈蚣」（又名中國紅頭蜈蚣，Chinese red-headed centipede，學名：Scolopendra subspinipes mutilans）的毒液中含有的生物鹼，可以減少發炎和腎臟纖維化，而這些正是腎臟疾病的主要成因，為全球飽受腎臟疾病困擾的患者帶來了新的希望。

據《每日科技網》（scitechdaily）近日報導，這項研究發表在4月11日的《天然產物期刊》（Journal of Natural Products）上，由美國化學學會（American Chemical Society）和美國生藥學會（American Society of Pharmacognosy）聯合出版。

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中國傳統醫學使用了大約1500種動物入藥，但其中許多動物的次級代謝產物的具體作用，在很大程度上仍未被探索。這些代謝產物通常具有獨特的作用，例如可以麻痺獵物。少數已經被研究的化合物，例如用於治療癌症的蟾蜍毒液，已經為藥物開發提供了重要的線索。受到這些成功的啟發，中國科學院的程永賢（Yong-Xian Cheng）博士和他的同事們分析了少棘蜈蚣的次級代謝產物，這個物種在中國傳統醫學中，已經被用於治療各種疾病，包括癲癇和心血管疾病。

研究人員將乾燥的蜈蚣粉末與乙醇混合，從蜈蚣中提取出多種化合物，然後利用色譜法（chromatography）和光譜法（spectrometry）等技術，分離並鑒定了這些成分。他們發現了12種新的喹啉（quinoline）和異喹啉（isoquinoline）生物鹼，其中一些具有不尋常的分子結構，以及其他一些先前在該物種或植物中發現的生物鹼。

在細胞培養實驗中，研究人員將這些生物鹼應用於腎臟細胞，觀察其作用。結果顯示，一些生物鹼表現出抗發炎的特性，而一部分生物鹼還可以減少腎臟纖維化。結締組織的這種堆積與慢性腎臟病有關，並且是由發炎引起的。

研究人員還發現了一種在腎臟纖維化中發揮作用的蛋白質，這種蛋白質是具有雙重功能的生物鹼的主要作用目標。研究人員表示，這些資訊可以為開發腎臟病治療方法提供線索，未來可望研發出新的藥物，造福腎臟病患者。

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