健康網》孕期排便不「順」？ 醫教4招助腸胃蠕動

醫師提醒，因為孕期生理構造的變化，便秘是經常發生的事情，因此，想改善孕期便秘情況，建議水分攝取充足、特別留意膳食纖維的攝取、適度運動、保持好心情；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕準媽媽們在懷孕期間，會出現各種身體不適的情況，而讓孕婦最苦不堪言莫過於是便秘。醫師提醒，因為孕期生理構造的變化，便秘是經常發生的事情，因此，想改善孕期便秘情況，建議水分攝取充足、特別留意膳食纖維的攝取。而生活習慣，需養成規律且適當的運動習慣，且要保持愉悅心情，避免使糞便囤積更久，難以排解。

博新小兒科家庭醫學科診所醫師在臉書發文指出，隨著懷孕分泌大量黃體素及其它荷爾蒙，會延長食物通過消耗道的時間，導致腸道水分吸收的程度增加，出現水分不足的狀況，加上子宮變大時壓迫到腸胃道，使腸胃蠕動受到影響，孕期活動力下降、飲食狀況異常等，都會導致便秘的症狀。其實只要掌握幾個好習慣，就可大大改善這個問題。

請繼續往下閱讀...

1.攝取充足的水分：一般人建議以自己的體重乘上30毫升來做計算，孕婦則需要再額外+300毫升。舉例來說，65公斤的孕婦，需要喝的水量為65*30，再加上300，故一天要喝到2250毫升的水量。

2.留意膳食纖維攝取：膳食纖維分成水溶性及非水溶性，兩者對於改善便秘皆有貢獻，水溶性纖維可鎖住水分，使糞便柔軟，食材主要為植物膠和果膠，如水果、豆類、海藻、愛玉、蒟蒻等；非水溶性纖維則可讓糞便的體積更完整、重量增加，有助於排便，食材主要為纖維素和木質素，如蔬菜、全榖類、豆類等。

3.養成規律且適當的運動：如慢走、游泳、瑜伽等不激烈的運動都是好選擇，多加伸展也可放鬆心情，再來養成排便的好習慣，便意來襲時盡可能不要拖延時間，否則可能使糞便囤積更久，難以排解，且括約肌緊縮長久下來，可能會失去正常的排便反射，使排便更困難。

最後，醫師也叮嚀孕媽咪，盡可能保持心情愉悅，因為緊張、壓力大或過度疲勞的人都容易影響腸胃，導致腸胃功能低下而出現便秘問題，亦有研究顯示孕媽咪若長期處於憂鬱、焦慮狀態下，寶寶往後有更高機率出現情緒問題，心情不好時除了吃飽、睡好外，鼓勵媽咪可以多嘗試放鬆身心的活動、運動，找一位願意傾聽的好對象，或是諮詢專業人士的幫助，一起用最溫暖幸福的笑容，以及健康的身心來迎接寶寶。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法