65歲年紀大不想篩 苦勸揪出子宮頸癌

▲0至1期就發現子宮頸癌，治癒率通常可達9成以上，拖到晚期，存活率將只剩約2成；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

▲癌症發生率隨年齡增長而逐漸提高，醫師呼籲民眾千萬別因上了年紀，就忽略篩檢的重要性。 （記者林志怡攝）

長者上了年紀，有時會覺得健康檢查或疾病篩檢「不太必要」，但台灣家庭醫學醫學會監事會召集人施錦泉說，癌症發生率會隨年齡增長而提高，近期1位65歲的女性本來覺得沒必要再做篩檢，在他苦勸後，接受公費子宮頸抹片檢查，馬上發現第1期子宮頸癌，呼籲民眾千萬別因上了年紀就不做篩檢。

幸好第1期 醫籲長者也要定期檢查

國健署長吳昭軍指出，今年起國健署擴大提供公費癌症篩檢，子宮頸癌篩檢年齡調整為25歲以上，另也提供35歲、45歲、65歲女性提供人類乳突病毒（HPV）檢測，希望更完善照顧全國女性。

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國健署癌症防治組長林莉茹解釋，子宮頸癌發生率隨年齡逐漸增加，30至34歲為每10萬人8.7人，50至64歲的發生率則飆升至30歲者的1.85倍，65歲者的發生率更是30歲族群的2倍以上，呼籲長者也務必要定期檢查。

但施錦泉提到，有些民眾會覺得「年紀大了，也沒必要篩檢了」，基層診所也常遇到年齡較長的患者抗拒篩檢的情況。近期就有1位65歲的個案，來診所看診時，他建議對方進行子宮頸抹片篩檢，但個案覺得已經沒有跟老公在一起，應該沒必要。

施錦泉說，他苦勸對方「有年紀了還是要檢查」，並再三提醒子宮頸癌的危險性後，個案決定使用公費篩檢，沒想到一篩就發現第1期子宮頸癌，呼籲民眾千萬不要覺得年紀大就不需要定期檢查，若能在0至1期就發現子宮頸癌，治癒率通常在9成以上，若拖到晚期，存活率將只剩約2成。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈則提醒，千萬不要怕查出異常而不敢做篩檢，絕大多數的民眾檢查後不會有特殊情況，即使有鱗狀細胞變化或癌前病變，只要在醫師的評估與建議下，進行追蹤與檢查，都能大幅降低後續風險。

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