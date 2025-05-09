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健康 > 杏林動態

防疫不鬆懈！21醫院與機關 獲贈3.6萬份N95口罩

2025/05/09 10:56

國民黨立委陳菁徽牽線民間廠商明紘材料，捐贈3萬6000個3M原廠的N95等級口罩給國立陽明交通大學附設醫院等21間機關。（陳菁徽國會辦公室提供）

國民黨立委陳菁徽牽線民間廠商明紘材料，捐贈3萬6000個3M原廠的N95等級口罩給國立陽明交通大學附設醫院等21間機關。（陳菁徽國會辦公室提供）

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委陳菁徽牽線民間廠商明紘材料，捐贈3萬6000個3M原廠的N95等級口罩，給國立陽明交通大學附設醫院、榮民醫院、榮民之家等21間機關，今（9）日在立法院舉行捐贈儀式。

陳菁徽表示，自己非常心疼此刻在第一線醫護人員的執業環境，以及他們肩負的莫大防疫重擔。尤其目前新冠疫情趨惡，上週就診人次暴增近8成、4例死亡，且在新增33例重症案例當中年紀最小僅4歲。再加上後疫情時代的社會面對到的是流感、新冠肺炎、肺炎鏈球菌等呼吸道疾病，仍持續造成重症或死亡，讓醫事跟照護量能持續高乘載。

陳菁徽說，很感謝熱心民間廠商捐贈N95口罩，經過自己牽線接洽後，確定會讓全台北、中、南及花東等多處榮總醫院、榮民之家的安養和養護單位，還有陽明交大附設醫院等醫護人力與感染控制業務的硬體上，都獲得即時的奧援。陳菁徽呼籲，在512國際護理師節前夕，請大家一起來回應對醫護人員的支持，並提醒全民防疫不可鬆懈。

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