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健康網》植牙也有牙周病！ 牙醫教3技巧從「齒」健康
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕順利完成植牙手術後，就不再照顧牙齒？當心植牙的「牙周病」── 植體周圍炎找上門！城康美學牙醫診所院長陳俊伊於臉書專頁「城康美學牙醫診所」發文指出，植牙並非一勞永逸，如果沒有做好日常保養，疏於牙齒清潔，就可能導致植體周圍炎，最終面臨二次植牙的狀況。對此他分享，只要做好認真刷牙、避免堅硬食物、定期回診3項要點，就能讓牙齒像神木一樣長壽。
●認真刷牙：飯後用牙線＋牙刷，仔細清潔牙齒，並用漱口水再次加強。
●飲食挑選：嚼檳榔、抽菸、磨牙，這些習慣容易使牙周組織發炎、遭到破壞，應及早戒除，在飲食選擇上請避免堅硬食物，才不會因咬合力道過大，傷害到植牙。
●定期回診：術後追蹤很重要，買車要定期回廠保養，植牙也一樣，千萬不要等到十幾年後出問題才回來處理，否則狀況變得越複雜，治療難度也越高。
陳俊伊提醒民眾，不必太過緊張，「植體周圍炎」發生機率不高，建議從日常保養就做好，讓我們一起把牙齒照顧好。
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