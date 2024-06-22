健康網》診斷乾眼症4方法 醫：最常見是「它」但有不適感

如果覺得自己碰到乾眼症的問題，請不要猶豫，趕緊就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕乾眼症到底要如何判斷？彰化羅眼科體系醫療長謝嫣文在臉書專頁「羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文分享，有四種診斷病人是否為乾眼症方法。分別是淚液分泌試驗：是最常見的方法，但過程中眼部會感到不適；裂隙燈鈷藍光檢查：準確率較低；淚膜破裂時間；乾眼脂液檢測儀：較為全面、精確。

淚液分泌試驗

謝嫣文指出，淚液分泌試驗會使用特製濾紙條，測量紙條被淚液沾濕的長度，以了解淚液的分泌量。這是最常見的乾眼症測試方式之一，不過患者可能會在測試過程中，感到眼部不適。

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裂隙燈鈷藍光檢查

她說，這用於檢查角膜上皮組織缺損的嚴重程度。透過螢光染色劑染色，然後利用裂隙燈鈷藍光照射，觀察缺損區與嚴重程度。不過這項檢測結果的重現性有限，也就是準確率稍微低了一些。

淚膜破裂時間

謝嫣文表示，淚膜破裂時間（tear breakup time，簡稱TBUT），用來測淚液功能穩定度。醫師會用裂隙燈以及螢光染色去檢測，將螢光劑滴入結膜，用力眨眼擠出過多的染劑，待染劑均勻分布於淚膜上，再觀察淚膜破裂的時間。若淚膜破裂時間小於10秒，則表示異常。

乾眼脂液檢測儀

她提到，這種儀器能精準檢測，淚膜中的油脂層厚度、不完全眨眼比例，以及瞼板腺攝影油質層的厚度，和瞼板腺管路阻塞與否。一般來說這是一種，較為全面和精確的乾眼症診斷方法。

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