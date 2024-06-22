兒童易分心、動不停 職能治療師揭「黃金專注力」培養法

家長可以從環境、學習方式、溝通應對等不同面向進行調整，提高孩子的專注力和學習潛能。（台灣職能治療學會提供）

〔記者林志怡／台北報導〕年紀小的孩子活蹦亂跳，甚至靜不下心看書或吃飯，是許多家長頭痛的問題，台灣職能治療學會理事陳玉蘭指出，家長可以從環境、學習方式、溝通應對等不同面向進行調整，提高孩子的專注力和學習潛能，但若調整後孩子的情況還是無法改善，可以聯繫當地醫院、診所或學校，尋找職能治療師的協助。

陳玉蘭說，不少孩子年紀小的時候會出現容易分心、動個不停的情況，8歲的小寶（化名）就是其中之一，而且上課時常常盯著窗外發呆，甚至踢前面同學的椅子、或是拿紙團丟其他同學，讓老師和媽媽都非常頭疼，但每次責罵過後，沒幾分鐘小寶的思緒又再次飄走，脫序的行為也不斷發生。

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對於注意力不集中的孩童，陳玉蘭指出，照顧者在教學過程中，可以儘量減少環境中不必要的刺激，讓孩子在安靜、獨立的空間學習，並幫助孩子養成固定且良好的學習習慣，習慣每天固定時間進行靜態或學習活動，可透過制定活動時間表來落實。

陳玉蘭也提到，學習或上課前可提供孩子適當的感覺刺激，如盪鞦韆、溜滑梯等，上課途中也建議讓孩子在注意力逐漸渙散時稍微動一動，並以生動、活潑的教材或電腦教學軟體，增強學習活動本身對於孩子的吸引力，指導過程中的指令也務必簡潔清晰，並讓孩子重複指令，確認有完整接受與理解。

此外，陳玉蘭建議，照顧者應嚴格要求孩童完成每一項活動並整理使用過的物品，一開始每天短時間進行靜態或學習活動，將較長時間的活動或功課分段進行，完成後立即給予正增強，如觀看卡通或食用水果等，並逐步增長活動或學習時間，且隨著孩子進步，就可以從全程陪伴、慢慢調整為間歇性監督。

陳玉蘭說，照顧者務必記得，要確保孩童有成功的機會，並給予正向鼓勵；如遇困難，適度協助並要求完成，如果孩子過程中有一些小動作，可以不予理會，或是透過讓孩子忙起來等方法來減少，並多運用問題解決遊戲，促使孩子思考。

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