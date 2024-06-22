健康網》甜味劑添加需注意 食藥署：不可高溫烹煮

由於高溫會使阿斯巴甜分解失去甜味，阿斯巴甜不適用於烹煮、熱飲或烘焙食品此外，在包裝上應以中文顯著標示「苯酮尿症患者（Phenylketonurics）不宜使用」或同等意義之字樣；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「泡菜裡可以添加甜味劑嗎?」、「可樂裡添加哪些甜味劑是合法的?」業者在製作產品的過程中，因應消費者口味，可能會使用甜味劑調味。為確保民眾食的安全，應注意哪些事項？就讓食藥署帶您一起來瞭解。

26項甜味劑 使用公式學起來

想吃到甜甜的感覺，卻又拒絕熱量包袱時，甜味劑是取代蔗糖的最佳選擇。我國現行可使用於食品加工之甜味劑共有26項，為正面表列管理，規範可合法使用之甜味劑中英文品名、使用食品範圍及限量、使用限制等，業者在食品製造、加工、調配等過程中所使用之甜味劑，均應符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」附表一「第（十一）之一類甜味劑」之規定，不得使用列表外之品項及食品範圍。

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以阿斯巴甜為例，依前述規範，除鮮乳及保久乳外，可於其他各類食品中視實際需要適量使用，但僅限於食品製造或加工必須時使用，由於高溫會使阿斯巴甜分解失去甜味，阿斯巴甜不適用於烹煮、熱飲或烘焙食品此外，在包裝上應以中文顯著標示「苯酮尿症患者（Phenylketonurics）不宜使用」或同等意義之字樣。

甜味劑混用 用量總和不得大於1

當同一食品混合使用多種表列適用範圍規定之甜味劑時，每1種甜味劑的使用量必須除以其用量標準所得之數值（即使用量/用量標準），且總和不得大於1。相關規範均可至食藥署官網查詢，以避免誤用，讓不法業者無所遁形。

食藥署提醒，只要秉持均衡飲食觀念，消費者可不用過度擔心。不過，挑選零食時，應優先向信譽佳、衛生管理良好之店家購買，同時注意食品標示，一同為自己的安全健康把關。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第950期

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